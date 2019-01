Bol kahkahalı gala ‘Oblomov’

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Dionysos Tiyatro tarafından sahnelenen Oblomov adlı tiyatro oyununun galası Mecidiyeköy’de bulunan Profilo Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ünlü Rus yazar Ivan Gonçarov’un klasik eseri Oblomov’un Türkiye’de ki ilk tiyatro versiyonunun gala gecesi oldukça neşeli geçti. Rusya Yalta Anton Çehov ödüllü oyuncu Erdem Topuz'un kurucusu olduğu Dionysos Tiyatro oyuncuları tarafından sahnelenen oyun sırasında salon tıka basa doluydu. Konusu Rusya da geçen oyunda çok tembel bir adam olan Oblomov’a, eseri romandan çevirisini yapıp sahneye uyarlayan Erdem Topuz can verirken Şehir Tiyatrolarından tanıdığımız Eraslan Sağlam, tiyatro oyuncusu ve müzisyen Işık Tolgay, genç tiyatro oyuncusu ve dansçı Anıl Doğan Albayrak ta dier karakterlere can veriyor. Oyunda Oblomov’un sevgilisi olan ve oyundaki tek bayan karaktere tiyatro ve sinema Oyuncusu Arzu Suriçi Kireççi ile tiyatro oyuncusu ve müzisyen Ebru Alkanat dönüşümlü olarak can veriyorlar.

Hayattan bezen Oblomov

Gündelik hayatımızın içinde umutları kırılan, hayallerinden vazgeçmiş kendini evine kapatmış duyarlı, zeki bir o kadar da komik Oblomov (Erdem Topuz) karakterinin, uşağı Zahar (Eraslan Sağlam), eve gelen ziyaretçi Aleksiyev (Anıl Doğan Albayrak) ve en yakın arkadaşı Ştoltz'la (Işık Tolgay) sahnede şaşırtıcı bir rejiyle ve çok kaliteli ve samimi oyunculukla sergilendigi oyunda diyaloglar ve aksiyon seyirciyi gülmekten kırarken yaşadığımız hayatın anlamsızlığı üzerine de düşünmemize neden oluyor.

Oblomov’un uşağı Zahar

Oblomov aslında bir yetişkin oyunu olmasına ramen, uşak karakteri Zahar’ı oynayan Eraslan Sağlam’ın üstün performansı ile oyunu anne ve babaları ile seyretmek zorunda kalan çocuk seyirciler de oyunu canları hiç sıkılmadan kahkahalarla seyrettiler.

Sevcan Zabit tiyatroya gözmü kırpıyor?

Galaya gelen misafirler arasında ünlü Anrojen Model Ferhat Şirin ve Eski Best Model kraliçelerinden Sevcan Zabit’te vardı. Oyunu küçük kızı lal ile birlikte izleyen Sevcan hanıma yakında bir projesi olup olmadığını sorduk, ‘Kızlarım ancak büyümeye başladılar, onları yetiştirmek için uzun bir zamandır podyumlardan ve televizyondan uzakta kaldım ama her an her şey olabilir. Farklı farklı teklifler geliyor sunuculuk, tiyatro gibi ama daha tam karar vermiş değilim, dediğim gibi kafama çok yatan bir teklif olursa bundan sonra değerlendirebilirim’ dedi.