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Bodrum'da İdil Biret rüzgarı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki antik tiyatroda, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret rüzgarı esti.

21 Temmuz 2020 Salı 12:43
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Bodrum'da İdil Biret rüzgarı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Bodrum Antik Tiyatro'da '2. Muğla İdil Biret Müzik Festivali'nin ilk etkinliği gerçekleştirildi. Teması Beethoven'ın 250'nci doğum yıl dönümü olan etkinlikte, piyanist İdil Biret ve Kemal Cem Yılmaz, Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahneye çıktı. Biret, konserde Beethoven'ın 1'inci ve 5'inci piyano konçertosunu seslendirdi.

Konseri izlemeye gelenler maske takarken, tek tek ateşleri ölçülerek içeri alındı. Konseri izleyeler arasında CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da yer aldı.

Beethoven'ın 2, 3 ve 4'üncü piyano konçertosunun seslendirileceği festivalde,  23 Temmuz'da İdil Biret, Can Okan ve Buğra Yüksel sahne alacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdil Biret Rüzgarı EstiBodrumMuğla
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