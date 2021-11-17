BODRUM BELEDİYESİ'NDEN ZEKİ MÜREN KİTABI

NEDRET HOTUN

BURSA

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi (BODKEMA) çalışanlarından

Cezmi Çoban ve Zeynep Atılgan tarafından yayına hazırlanan "Zeki Müren Bodrum'un Sanat Güneşi" adlı kitap

24 Eylül 2021 tarihinde kamuoyuna sunuldu.

Bodrum Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak yayınlanan kitabı; 24 Eylül 2021 tarihinden itibaren Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ve Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi'nden (BODKEMA) temin etmek mümkün.