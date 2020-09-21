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"Bizim Semtin Çocukları" 2 Ekim'de seyirciyle buluşacak!

2 Ekim'de vizyona girecek filmin yapımcılığını Zer Film Medya A.Ş 'den Ozan Ceylan'ın üstlenmiş olduğu dostluk ve aşk hikâyesini konu eden Bizim Semtin Çocukları'nın yönetmenliği Hakan Gürtop'a, senaryosu Feridun Hocalar'a ait filmin başrol oyuncuları arasında Ümit Kantarcılar yer alıyor.

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:54
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"Bizim Semtin Çocukları" 2 Ekim'de seyirciyle buluşacak!

HASRET DİLEK DELİER

İSTANBUL

2 Ekim'de vizyona girecek filmin yapımcılığını Zer Film Medya A.Ş 'den Ozan Ceylan'ın üstlenmiş olduğu dostluk ve aşk hikâyesini konu eden Bizim Semtin Çocukları'nın yönetmenliği Hakan Gürtop'a, senaryosu Feridun Hocalar'a ait filmin başrol oyuncuları arasında Ümit Kantarcılar yer alıyor.

Kahkaha tufanı yaşatacak ve aynı zamanda romantik bir film olan Bizim Semtin Çocukları'nda mahallenin bıçkın delikanlısı Yusuf karakterini canlandıran Ümit Kantarcılar’a filmde Gizem Karaca, Erdi Ünver, Hakan Bilgin, Suzan Aksoy, Gözde Ayar, Banu Zorlu, Kemal Kuruçay, Serdal Genç ve Hüseyin Elmalıpınar gibi başarılı isimler eşlik ediyor. 

2 Ekim'de sinemalarda "Bizim Semtin Çocukları" ile buluşmaya ve kahkaha tufanına hazır mısınız? 

Önce Vatan Gazetesi

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Bizim Semtin Çocukları2 EkimSeyirciSinemaHasret Dilek Delierönce VatanKültürsanatFeridun HocalarÜmit Kantarcılar
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