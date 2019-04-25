BİRDEN BÜTÜNE EL ELE YARDIM GECESİ

FUNDA AKOSMAN ERMAN

ERZURUM

Geceye birçok ünlü isim konuk oldu. O Ses Türkiye finalistlerinden Emrah Güllü sesiyle konukları mest ederken Zafer Döner rock müzik ve sahne performansı ile doyasıya eğlendirdi. Düzenlenen bu gecenin gelirleri Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fırat Üniversitesi öğrencilerinin birlikteliği ile yardıma muhtaç ailelere destek amaçlı kullanılacak. Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nejdet Karacimşit; Bu yıl ikincisini düzenledikleri organizasyonun geçen yıla göre daha coşkulu geçtiğini, insanların bu tür faaliyetlere ilgilerinin gün geçtikçe arttığını belirterek sanatçıların geceyi onurlandırdığını belirtti. Organizasyonda büyük emekleri olan Fırat Üniversitesi öğrencileri yardım faaliyetlerinde gençlerin rollerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiş oldu.

Organizasyonun öncülerinden olan Fırat Üniversitesi öğrencisi Lina Karacimşit ‘Biz gençler enerjimizle ve fikirlerimizle bu tür çalışmaları desteklemeli ve bizden sonraki nesillere örnek olmalıyız. Aksi halde toplumda unutulmuş bir değer olarak yok olacağı kaygısındayım. Bu yüzden çalışmalarda mümkün oldukça öncü olmayı ve yol göstermeyi Fırat Üniversitesi öğrencileri olarak hedefliyoruz.’ dedi.