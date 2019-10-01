'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta

KARS - Kars'ta 'kanlı tabya' olarak bilinen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ndeki serginin açılışına Vali Türker Öksüz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılıştan sonra GAKSA Başkanı Işın Fırat, davetlilere sergiyi gezdirdi. Anadolu'da Selçuklu döneminde yaşamış sultanları, hanım sultanları, banileri, ruhanileri, alim ve bilim insanlarının kitre heykellerin yer aldığı sergide o dönemi anlatan menkıbe, tasviri yağlı boya tablolar ile dönemin replika keçe başlıkları ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırlamış olduğu Selçuklu kostümleri büyük ilgi gördü.



Sergide kitre maddesinden yapılmış 50 adet heykel, 50 adet replika şapka, 50 adet menkıbe tasviri bulunduğu bilgisini veren Işın Fırat, ayrıca Aynur Atayurt'un yağlı boya tabloları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan 20 adet dönem kostümlerinin sergilendiğini anlattı. Fırat, Kars'tan sonra 15 ilde de düzenlenecek serginin finalini Topkapı Sarayı'nda yapacaklarını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde sergi düzenlediklerini ifade eden Işın Fırat, "Bu etkinliğimize Ahlat'tan başladık. Ardından Van, Kars, Ağrı, Erzurum, Tokat, Sivas, Kayseri, Konya, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Edirne ve en son İstanbul'da bitecek olan 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi büyük dikkat çekti. Anadolu Selçuklu'da yaşamış Sultan, hanım Sultan, Alim, Bani ve Ruhanilerimizin yer aldığı 50 adet kitreden yapılmış heykeller, Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı replika kostümler, Hüseyin Gürkan Akkuş'un hazırladığı replika şapkalar ve Sayın Aynur Atayurt'un hazırladığı menkıbe tasviri yani ecdatlarımızın yaşadıklarını yağlı boya tablolar gibi 200 parçalık Selçuklu kokan, Selçuklu'yu anlatan, onlara bir can, bir nefes veren bir sergidir. Şimdi de Kars'tayız ve bu sergiyle mülki idare amirlerimizi ağırladık. Bunda sonra Ağrı'ya yolumuz devam edecek. 2 gün daha bu müzedeyiz. Öğrencilerimizi, gençlerimizi Kars'taki bu müzeye bekliyoruz" dedi.



Kars Valisi Türker Öksüz ise serginin Anadolu Selçuklu tarihine ışık tuttuğunu belirterek, "Sergilenen eserler ile anlatılanlarla yüzyıllar öncesine gittik. O dönemlerde yaşayan devlet büyüklerini tanıma fırsatı bularak çok önemli bir anı yaşadık. Sanki onlar canlandı beraber birlikte onlarla aynı ortamı teneffüs ettik. Onları bir kez daha burada almış olduk. Şunu ifade etmek isterim ki burada yaşayan tarihimize ışık tutan katkı sunan Anadolu Selçuklu Devleti'nin o dönemde yaşayan herkesi bir kez daha rahmetle minnetle anıyorum. Biz çok hakikaten çok zengin bir kültürün yanında çok önemli bir tarihin mirasçısıyız. Bu dünyada ender ülkeleri ender milletlere nasip olan bir şeydir. Bunun kıymetini bilelim. Geçmişimizden alacağımız bu ilhamı geleceğe ışık olarak yansıtalım" diye konuştu.



Kars'ta 4 Ekim'e kadar gezilecek sergi turuna, Ağrı'da devam edilecek.