Bir seçim meselesi

Ancak, her yıl yeni yazarlar katkıda bulunurlar, her gün yeni bir eser verir. Ancak, bu el yazmalarını sunmak, okumak ya da dinlemek hem yazar hem de okuyucu için hala bir zorluk olmaya devam ediyor.

Bu arada, modern yazarlar klasik yazarlardan daha az ünlü olmasına rağmen, daha azını anlatmazlar ve toplumlar için aydınlanmanın doğal eğilimleri nedeniyle, belki de şairlerin Antik Çağ ya da Ortaçağ'dan bile daha fazlasını anlatabilirler. Ve toplumun ilerlemesine mantıklı bir tepki olarak, çağdaş sanatın yakında yeni bir popülerlik ve talep zirvesine ulaşacağını varsaymak mantıklıdır. Ayrıca, modern yazarların eserlerine yansıyan birçok konunun alaka düzeyi, ( ekoloji, hayırseverlik vb. ) geçmişin soyut veya hipertrofik temalarından çok şimdi ve gelecek için çok daha önemlidir.

Peki yarınki gün ne olacak?

Sorunun en mantıklı cevabı sanatta yeni bir akımın tercihi olacaktır. Bir insan hayatı için aşırı kalabalık olduğu bilinen, seçeneklerin ve olasılıkların bol olduğu bir dünyada, ilerlemek için yalnızca seçim haklı ve mantıklı bir karar olabilir.

Neden ilerlemek ve gerekli?

İnsanlığa faydaları hakkındaki popüler ifadelere ek olarak, yeni, klasiklerin gölgesinde kendilerini gösteremeyen yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına izin verdiği için yazarların kişisel yaratıcılığında son derece önemlidir ( örneğin, Pushkin'in şiirlerini tam anlamıyla yeniden yazmak ya da Van Gogh resimlerini kopyalamak için bir yetenek ilan etmek oldukça garip olurdu ). Ve bu durumda, sanatta sadece yeni bir trend, hem diyaloglarının amacı hem de yaratıcılığın sunumu için yeni yazarlar için dostane bir ortam yaratacaktır.

Ancak yeni bir akım yaratmaya nasıl karar verilir ve bunun için kimler olmalıdır?

Tarihten, sanattaki ve ilgili felsefelerdeki eğilimlerin ezici çoğunluğunun, çağdaşlar tarafından yerleşik kuralları ihlal ederek, genellikle çok agresif ve standart olmayan bir biçimde yaratıldığını görebiliriz. Bu tür yeniliklerin yazarlarının daha sonra tam olarak yeni bir tane başlatma kararları nedeniyle tanındığı ve kabul edildiği bir sır değildir. ( Detaylı analiz ayrı bir makale gerektirir ).

Genel olarak sizi sanatta yeni bir şey yaratmaya iten nedir?

Modernliğin kendisi. Dinamikler, yeni kişilikler, yeni fikirler, gerçeklikteki zorluklar ve bunların sergilenme ihtiyaçları, teknoloji seviyesi, insanların düşünme şekli, heyecan verici sorulara cevap arama.

Her yeni yazar, kendi çapında toplumun ve insanlığın bir bütün olarak algılanamaz hareketler ve bilinçsiz çabalarla yarattığı yeni ve benzersiz bir birimdir ve sonuç olarak ortaya çıkan kişilik yarın için yaratılmış bir üründür.

Peki tüm bu yeni yazarlar ne yapıyor ( yazarlar ve şairler, heykeltraşlar ve ressamlar)?

Bir bilgi akışıyla karşı karşıya kalırlar ve seçimler yaparlar. Seçim temaları, fikirler, araçlar vb. Bu nedenle, çalışmalarının felsefesi seçime dayanmalıdır. Herkesin anladığı ve yine de fikrin özünü açıkça yansıtan bir kelimeye duyulan ihtiyaç. Ve bu felsefe " seçim " üzerine kurulu olacağı için Choism olarak adlandırılır.

Seçim yaparken kaostan nasıl kaçınılır?

Seçenekler, kurallar, kural ihlalleri ve alternatiflerin bariz olduğu alternatiflerle dolu bir gelecekte seçimin rolü. Her ne kadar geçmişin tamamen terk edilmesi biri ön analiz, temel tahmin ve eski hatalardan kaçınma yeteneğinden mahrum bırakacak olsa da. Ancak bu deneyimin, bilginin veya kuralların sanatı geliştirmesini sınırlamasına da izin verilmemelidir.

Peki böyle bir seyir doğal mı yoksa zorunlu mu olacak?

Şimdi her şey mümkün, ancak seçim, tüm yaşam formları tarafından genetik olarak nesilden nesile aktarılan bir deneyim olarak, sanat için daha fazla şans verecektir. Sanatta alışılmadık sanatla karşılaşacağız, eski teknikleri ve araçları hatırlayacağız, fikirlerin durgunluğunu ve krizlerini görecek ve yeni şeyler icat edeceğiz.

Peki bu kadar çok giriş ve çelişkiyle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Cevap basit-seçim. Geçmişi seçin, geleceği seçin, onların etkileşimini ve işbirliğini aynı trend ve tek felsefe içinde seçin. Geleceğin sanatı seçme sanatıdır.

Şimdi gerçekten yeni bir şeyin şafağında duruyoruz, bunun ilk kez olduğunu söylemek haksızlık olsa da ( izlenimcilik, fütürizm, dışavurumculuk, gerçekçilik vb. ) insanlık yeniyle yüzleşti ve deneyimledi, kısmen hafızasında tuttu ya da tamamen unuttu... Ancak her yeni fenomenin çağdaşları için, yaşamın kendisi gibi, her yaşayan insanın birinci şahısta zevk aldığı önemli ve güzeldi.

Geçmişin kişiliklerine dönebilir, gelecek hakkında hayal kurabilir, çağdaşları kıskanabilir veya tam tersine onlarla övünebilir, acı çekebilir ve sevinebiliriz, ancak hepimiz bunu her duyguyu ve duyguyu kendimizle ve kendi seçimimizle eşleştirerek yapıyoruz. Düşüncelerimiz seyahat etti ama beden her saniye şimdiki zamanda hareketsiz kaldı.

Ayrıca sanatla da. Yeni bir şeyin olması için doğması ve yaşaması gerekiyor ve bu bizim için her şeyden önce önemli olacak, çünkü bizim bir parçamız olacak. Ve bu tür gerçekliklerde en mantıklı karar, sanatta yeni bir akım olarak Choism'i seçmek olacaktır.



Yazar ( Writer ): Alexander Kabishev

Çeviren ( Translated ): Türkan Ergör