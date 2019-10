Haber: Nihat İlikcioğlu / Tel. 0 532 764 44 48

ANKARA - Şair ve Yazar Ergül Yılmaz 14. Ankara Kitap Fuarı günlerinde 18/24 Ekim 2019 tarihinde Ato Congresium Kongre ve Sergi Sarayında iki farklı günde iki imza günü düzenleyecektir.



19 Ekim Cumartesi saat 11 ile 13 arasında stand no : C - 2 ( Karina yayınevi standı )



26 Ekim Cumartesi saat : 18 ile 20 arasında stand no : C - 13 ( ilesam standı )



Ankara kitap fuarına tüm kitap severler bekleniyor…



"Lütfen Kitap Okuyalım, kitap okutalım".