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Bir Masal Gezgini Yücel Feyzioğlu

Masal arayışı, Yücel Feyzioğlu’nu onlarca ülkeye, kütüphanelere, köylere, müzelere, arşivlere, sohbet meclislerine götürdü

25 Ekim 2020 Pazar 16:56
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Bir Masal Gezgini Yücel Feyzioğlu

NEZAHAT GÖÇMEN

MUĞLA

Yıldızı bol lacivert geceler vardır.

Kitap okunan bir ailede dünyaya geldi Yücel Feyzioğlu. Televizyon yoktu daha. Kitap vardı.

Heybesine koyduğu ilk masalları ona nineleri anlatmıştı, yayla zamanının, geceleri bol yıldızlı ışıl ışıl lacivert gökyüzünün altında.

Sonra okuduğu kitaplarda geçen kahramanların yabancılığından olsa gerek bizden olanları aramaya, heybenin eksik kısmını doldurmaya başladı

Bir Masal Gezgini

Masal arayışı, Yücel Feyzioğlu’nu onlarca ülkeye, kütüphanelere, köylere, müzelere, arşivlere, sohbet meclislerine götürdü. Masalcılar tanıdı, ozanlar, bahşiler, kamlar dinledi, diller öğrendi, yüze yakın bilgeye çırak oldu, günlerce dizlerinin dibinde oturdu, kulak verdi. Döndüğünde otuzbeş yıl boyunca yürüdüğünü fark etti. Yoluna çıkan ejderhaların, peri kızlarının, canavarların,kuşların, padişahların sayısını bile bilmiyordu, hepsini heybesine doldurmuştu: Canaylar, Şirince Şeşenler,Şombaylar, Aygüzeller, Aybikeler, Sadık Dedeler, Ağca Nineler, Ongey Dayılar, Yartı Kulaklar, Aldar Köseler, Mirza Memedler, İristular, Cırttanlar, Çilbikler, Keloğlanlar, konuşan hayvanlar, Tulparlar, Berkutlar, Ayıkulaklar, Sihirli Limonlar, su yerine bal akıtan ırmaklar… Şimdi, Doğu Batı Çocuk serisi olarak ilk aşamada 10’u yayınlanan toplam 40 kitapta biriktirdiği bu zenginliği, sanatçı Mustafa Delioğlu’nun hayal dünyamızı süsleyen resimleriyle birlikte az yıldızlı bol ışıklı şehirlerin masal bekleyen çocuklarına sunuyor.

Yücel Feyzioğlu kimdir?

Kars’ta doğdu, kentin renkli ortamında büyüdü. “Cilavuz İlköğretmen Okulu”nda

okudu, Almanya’da “Goethe Enstitüsü”nde dil ve “Andersson Yazarlık Akademisi”nde yazarlık eğitimi aldı. Öğretmenlik yaptı. 1985 yılından beri serbest yazar. Yazdığı Keloğlan masal dizisi çeşitli dillere çevrildi, ilgiyle karşılandı. Anadolu’dan Altaylara, Orta Asya’dan Avrupa içlerine kadar Türklerin yaşadığı 24 ülkeden masallar derledi, tasnif etti, en etkili olanları seçerek hepsini yeniden yazdı ve 32 kitapta yayımladı. Bu dizi, Kaşgarlı Mahmud’dan beri kendi alanında yapılmış en kapsamlı ilk çalışmadır ve büyük ilgiyle karşılandı: Dizinin üç kitabı Almanca yayımlandı.

ÖDÜLLER

2002 yılında Sihirli Limon Almanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın “Çocukların Zihninde fantastik bir dünya açan 20 kitap listesi”ne seçildi.

Dizinin bütünü ise Elginkan Vakfı, “2011 yılı Türk Kültürünü Araştırma Ödülü”nü ve Türksav, “2011 yılı Türk Dünyasına Hizmet Ödülü”nü aldı.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi, ilkokul 4. Sınıflar için İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabını bu masallarla hazırlattırdı. Kitap, 2016 yılında Türkiye’nin “en sevilen ders kitabı” seçildi.

Cengiz AYTMATOV madalyası da 2019 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı – türksoy – tarafından Yücel Feyzioğlu’na verildi.

Yazar, yurtiçinde ve yurtdışında okul ve üniversitelerde masalları ve masalların psikolojik etkilerini anlatmakta ve imza günlerine katılmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.10.2020 16:57
Anahtar Kelimeler:
Masal GezginiYücel Feyzioğluönce VatanNezahat Göçmen
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