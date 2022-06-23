​​​​​​​Bir Kalp Hikayesi’ni Kliplendirdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Film tadında bir klip çektiklerini söyleyen Sanatçı Güvenç, “Teknolojinin de etkisiyle günümüzde insanlar adeta robota evrildi. Çoğu zaman beynimizi kullanmayı unutur hale geldik. Her şey makineleşti. Bu şarkıyla sevenlerime kalplerini hatırlatmak istedim. Klibimizin tıpkı şarkımız gibi sevileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Onur Can Tögen’in çektiği klipte Zaim Güvenç’e Tuyun Günay Kaan ve Ömer Toprak eşlik ediyor.

Şarkının söz ve müziği Zaim Güvenç’e, aranjesi ise Aydın Baş’a ait.

Yapımcılığını Faruk Bangir’in yaptığı Bir Kalp Hikayesi isimli şarkıya tüm dijital platformlardan ulaşmak mümkün.