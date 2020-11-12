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BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ İLK KEZ DİJİTALDE

Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynadığı tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri,1500. gösterisinde dijital platformda yayınlanacak.

12 Kasım 2020 Perşembe 16:44
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BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ İLK KEZ DİJİTALDE

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Tatbikat Sahnesi, Erdal Beşikçioğlu’nun kapalı gişe oynayan tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri’ni 1500. gösterisinde dijital gala ile tüm Türkiye’ye ulaştıracak.

15 yılda yaklaşık 600 bin kişinin izlediği oyuna dijital gala bileti alan tiyatroseverler, 18 Kasım’daki gösteriyi Fişekhane’deki seyirciyle aynı anda izleyebilecekler.

Pandemi sürecinde artan endişeyle birlikte tiyatroya erişimde sıkıntı yaşanması üzerine oyunları dijital platformla buluşturmaya başladıklarını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Tiyatro bir ihtiyaç ve bu ihtiyaca çözüm olacağı düşüncesiyle geçen ay Fahrenheit 451’in prömiyerini dijital platformda da yayınladık ve seyirciden büyük ilgi gördü. Olumlu dönüşler nedeniyle Tatbikat Sahnesi olarak dijital galaları devam ettirme kararı aldık. Seyirci sahip çıktığı sürece onları yeni eserlerle buluşturmayı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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