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Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor

'20 SENEDİR BÖYLE'

24 Ekim 2021 Pazar 12:55
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Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor

(Diyarbakır), (DHA)

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki, milattan önce 1000 ile 13'üncü yüzyıla ait kalıntılar bulunan Hasuni Mağaraları ile İncesu köyü arasındaki çöp alanından çıkan koku ve duman, turistleri de köylüleri de rahatsız ediyor. Köylüler mağaralara ve köye yaklaşık 500 metre mesafede olan çöp alanının başka bir yere taşınmasını istiyor.

Silvan'a 6 kilometre uzaklıktaki Albat Dağı eteklerinde bulunan ve Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Hasuni Mağaraları, 300'den fazla odası ve kiliseleriyle kentin önemli turizm noktalarından biri durumunda. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki tarihi Malabadi Köprüsü ile de uğrak mekanlardan olan ve Yontma Taş Devri'nde kurulan Hasuni Mağaraları, 2012 yılında SİT alanı olarak ilan edildi. İçerisinde su depoları, hamam, kaya merdivenleri, taş döşeme yolları, kaya kilisesi ve kilisenin yanındaki amfi tiyatroyla birçok dönemin izlerini taşıyan Hasuni Mağaraları'nın turizme kazandırılması beklenirken, buraya gitmek için yapılan yan yolun karşısındaki çöp alanı hem turistleri hem de yolun karşısındaki İncesu köylülerini rahatsız ediyor. Mağaralar ile köy arasındaki çöplük alandan çıkan duman ve kötü koku nedeniyle rahatsızlıklarını dile getiren köylüler, çöplerin başka yere dökülmesini istiyor.

'20 SENEDİR BÖYLE'

İncesu köyünden Eşref Eryılmaz, çöpten çıkan koku ve dumanın rahatsızlık verdiğini belirterek, "Bu çöplerden dolayı rahatsız oluyoruz. Çöpün kaldırılması bizim için daha iyi olacak. Yaklaşık 20 senedir burada. Biz de rahatsız oluyoruz bu durumdan, turistler de rahatsız oluyor. Keşke bu çöplük alanı buradan kaldırsalar" dedi.

Hasuni Mağaraları'nın işletmecisi Aslan Bakır, mağaraların tarihiyle ilgili bilgi vererek, "2012 yılında Silvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Hasuni koruma altına alındı. 629 metrekare alanı tellerle çevrilmiş vaziyette. Birinci derece arkeolojik SİT alanı olarak geçiyor. Anadolu'nun ilk tarihi yerleşkelerinden bir tanesi. Konum itibarıyla Hasuni Vadisi'nde kurulu bir yer. En yüksek tepesinde kurulan bir yer. Hasuni'de yaklaşık 300 mağara var. Mağaraların çoğu dubleks, tripleks şeklinde birbirine bağlı. İçinde hava döngüsü var. Hava döngüsünden dolayı yaşama çok elverişli bir yer. Onun dışında dağ oyularak su sarnıçları yapılmış. Hasuni Vadisi'nin en üst noktasına giden taşlar oyularak merdiven yapılmış. Yapılan merdivenle Hasuni Vadisi'nde ovanın tamamına hakim tepeden kuş bakışı görüntüye sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca 2 kilisemiz var. Biri Silvan'a özgü kesme taşlar yapılmış taş kilise. Bir kilisemiz de mağara kilisesi. Hristiyanlığın yayıldığı dönemde kullanıldığı varsayılıyor. 17'nci yüzyıla kadar da kiliseler aktif olarak kullanılmış. Hasuni, turizm alanı olarak açık durumdadır. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hasuni Mağaralarıçöp AlanıDiyarbakırSilvanMilattan önce13üncü Yüzyılİncesu KöyüCopönce Vatan
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