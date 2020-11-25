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Bingöl'de 'külahlı taşlar'ın turizme kazandırılması isteniyor
Bingöl'de 'külahlı taşlar'ın turizme kazandırılması...
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Bingöl'de 'külahlı taşlar'ın turizme kazandırılması isteniyor

Bingöl'de, peribacalarını andıran külahlı taşların turizme kazandırılması bekleniyor. Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, "Bu tip şekilleri detaylı bir şekilde araştırmak ve ilin turizm potansiyelinin artırılması için kullanmak istiyoruz. Turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz" dedi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 10:27
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Bingöl'de 'külahlı taşlar'ın turizme kazandırılması isteniyor

BİNGÖL - Merkeze bağlı 30 kilometre uzaklıktaki Kartal köyünde bulunan külahlı taşlar gizemini korurken, Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, volkanik litolojinin oldukça yaygın olduğunu ve bu litolojiye bağlı olarak peri bacalarına benzeyen şekillerin var olduğunu söyledi. Avcı, "Kartal köyü yöresi ve çevresi için daha önce çalışmalarımız olmuştu. Bingöl çevresinde volkanik litoloji oldukça yaygın. Bu litolojiye bağlı olarak peri bacaları şekillerine benzeyen şekilleri çok görebiliriz. Burada tüfler oldukça çok yaygındır. Tüflerin sel suları ve akarsuların erozyonuna bağlı olarak bu şekiller meydana gelmiştir. Kartal köyü ve çevresiyle sınırlı kalmama koşuluyla Bingöl çevresinde volkanizmaya bağlı olarak oluşan bu şekillerin bir envanterinin çıkarılması ve bu şekillerin piopar potansiyelinin araştırılması öneriyoruz" dedi.

Bingöl'ün değişik yörelerinde böylesi yapıların var olduğunu aktaran Avcı, "Bu şekiller topluma mal olmamış, bu şekillerin tanıtımı yapılmamış. Özellikle volkanik şekillerin yaygın olduğu Bingöl ilinde bu şekillerin envanterinin çıkarılması ve turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekir. Bu şekillerin benzerlerini Kiğı ve Yedisu arasında Şeytan Dağları'nda görebiliriz. Yayladere ilçesinde Peri suyunun oluşturduğu vadi yamaçlarında bu şekilleri görebiliriz. Bu tip şekillerin detaylı bir şekilde araştırmak ilin turizm potansiyelinin artırılması için kullanmak istiyoruz. Turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölKülahlı TaşlarTurizm
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