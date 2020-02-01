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Bilal Hakan Karakaya “Alem-i Mülk” 

Anna Laudel, kullandığı farklı malzemeler ile geleneksel heykel sanatının sınırlarını zorlayan heykeltraş Bilal Hakan Karakaya’nın “Alem-i Mülk” başlıklı kişisel sergisine 30 Ocak 2020 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’daki galerisinde ev sahipliği yapıyor.

Bilal Hakan Karakaya “Alem-i Mülk” 

Anna Laudel, kullandığı farklı malzemeler ile geleneksel heykel sanatının sınırlarını zorlayan heykeltraş Bilal Hakan Karakaya’nın “Alem-i Mülk” başlıklı kişisel sergisine 30 Ocak 2020 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’daki galerisinde ev sahipliği yapıyor.

01 Şubat 2020 Cumartesi 17:18
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Bilal Hakan Karakaya “Alem-i Mülk” 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Reçine, endüstriyel - doğal atık gibi farklı malzemelerden ve tekniklerden oluşan heykel ve kağıt çizimleri ile tanınan Karakaya, eserlerinde modern yaşamın kaosunda, kentin içerisinde sıkışmış bireylerin izlenimlerini yansıtıyor. Sanatçı, sembolik esasa dayanan bir yaklaşımla ürettiği eserlerinde, günlük yaşamın karmaşık yapısını ortadan kaldırarak, onu tekrardan yorumluyor. Karakaya’nın figürleri, kapitalist dünyanın ağırlığıyla ezilen insanın “yabancılaşması”nı yansıtırken, heykellerinde yaşamın gerçekliğinden besleniyor ve geçmiş ve bugün ile ilişki kuruyor.

Eserlerinde, malzemenin kullanım şeklini değiştirerek yeniden üretim sürecine dahil eden Karakaya’nın malzemeyle kurduğu bu ilişki sanat pratiğini belirleyen temel özelliklerden birini oluşturuyor. Üretim sürecinde malzemeyle arasına mesafe koymamak adına eldiven gibi heykelin doğasına aykırı her türlü koruyucu malzemeyi kullanmayı reddeden sanatçı, heykelle doğrudan temas kurmayı tercih ediyor.


Sanatçı, konumlandırdığı heykelleri ve diğer yerleştirmeleri ile birlikte galeri mekanını tam anlamıyla bir sahneye çeviriyor. Zaman, ölüm, sonsuzluk ve yaşam kavramlarıyla kurduğu bu kurgu sayesinde, sergiyi deneyimleyen izleyici de oyunun bir parçası haline geliyor.

Bilal Hakan Karakaya’nın yakın dönem ve yeni eserlerini içeren Alem-i Mülk başlıklı kişisel sergisi 8 Mart 2020 tarihine kadar Anna Laudel’de görülebilir.

Bilal Hakan Karakaya; 1979 Ankara’da doğdu. 1999 – 2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim gördü. 2006 yılında sanatçı Hanefi Yeter ile heykel çalışmalarına başladı. Sanatçı İstanbul Kadıköy’deki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bilal Hakan Karakaya“Alem-i Mülk”önce VatanZambak KarabayKültür SanatSergi
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