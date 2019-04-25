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Beyza Bayraktaroğlu’ndan “Paletimdeki Doğa”

İstanbul Teşvikiye’de faaliyet gösteren Akyol Art Center, başarılı ressam Beyza Bayraktaroğlu’nun‘Paletimdeki Doğa’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetliler resim sanatçıları ve sanatseverin katılımıyla gerçekleşti…

Beyza Bayraktaroğlu’ndan “Paletimdeki Doğa”

İstanbul Teşvikiye’de faaliyet gösteren Akyol Art Center, başarılı ressam Beyza Bayraktaroğlu’nun‘Paletimdeki Doğa’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetliler resim sanatçıları ve sanatseverin katılımıyla gerçekleşti…

25 Nisan 2019 Perşembe 17:11
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Beyza Bayraktaroğlu’ndan “Paletimdeki Doğa”

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Açılışa katılanlar, galeri sahibi Ayla Akyol tarafından ağırlanırken tabloları canlı müzik dinletisi eşliğinde zevkle izlediler. Sanatçı da sanatseverlere çalışmaları hakkında bilgi verirken birlikte anı fotoğrafı çektirme isteklerini kırmadı…

Kokteyl sırasında Tuğba Bayar Ünlü‘nün Kemanından Ara Hamparyan‘ın akordionundan dökülen nağmelerin ritmine kapılan Galeri Sahibi Ayla Akyol ile Haydar Şendur Cankutan soluğu dans etmek için pistte aldılar. Boğaç Yüzgül‘ün müzisyenlere eşlik ederek söylediği şarkılara zaman zaman davetlilerde katıldılar.

Sanatçının’ıun “Paletimdeki Doğa” Resim Sergisi 30 Nisan akşamına kadar izlenime açık tutulacak.

Beyza Bayraktaroğlu; 1949 doğumlu. Üsküdar Türk Kız Koleji mezunu. 2008 yılında Ayla Akyol Sanat Galerisı’nde değerli hocamız Sayın Seyit Mehmet Bucukoğlu ile resim çalışmalarıma başladım halen de devam ediyor. Rekreasyon Dernegi ve Adalar Kültür Derneği üyesi. Birçok yurt içi ve yurt dışı sergilerine katıldım. Namık Kemal Bayraktaroğlu ile evli olup, iki kız evlat ve üç torun sahibi.

Rekreasyon Derneği Han’da Bahar Çiçekleri 3. Kültür ve Sanat Festivali “Anadolu Kadın Başlıklarından Esinlenmeler” sergisi 6 Mayıs 2017

Akyol Sanat Merkezi “ Mabetlerimiz” sergisi Çorum Sanat Galerisi 15 Eylül 2017

Rekreasyon Derneği “İstanbul’dan Renkler veDüşler” sergisi Mardim 29 Eylül 2018

Rekreasyon Derneği “Cumhuriyet’in Işığında” Beşiktaş 29 Ekim 2018

Rekreasyon Derneği Moskova M.A.Voloshina Kültür Merkezi “Nazım Hikmet Sevda Şiirleri” sergisi 3-6 Haziran 2015

Ayla Akyol Sanat Galerisi “Mabetlerimiz” sergisi Belgrad 11 Eylül 2015

Ayla Akyol Sanat Galerisi “Cennet Bahçeleri” sergisi Sorento İtalya 17-21 Nisan 2017

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak Karabayönce VatanPaletimdeki DoğaBeyza Bayraktaroğlu
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