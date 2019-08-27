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Beyoğlu'nda Çiçek Festivali Gerçekleşecek

Bu yıl Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle 7-8 Eylül tarihlerinde Tomtom Designhood’da düzenlenecek olan Floralfest, etnik tasarım ile sonbaharın mis kokulu çiçeklerini bir araya getirerek çiçek tutkunlarını büyülemeye hazırlanıyor. 

Beyoğlu'nda Çiçek Festivali Gerçekleşecek

Bu yıl Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle 7-8 Eylül tarihlerinde Tomtom Designhood’da düzenlenecek olan Floralfest, etnik tasarım ile sonbaharın mis kokulu çiçeklerini bir araya getirerek çiçek tutkunlarını büyülemeye hazırlanıyor. 

27 Ağustos 2019 Salı 12:33
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Beyoğlu'nda Çiçek Festivali Gerçekleşecek

İSTANBUL- Türkiye’nin en iyi çiçek tasarımcıları ve butik çiçekçilerinin yanı sıra mobilya, aksesuar gibi farklı alanlarda katılımcılarında yer alacağı Floralfest’te ziyaretçiler, hayatımızın her alanında çiçeklerin var olduğuna tanıklık edecekler.

İki gün boyunca çiçek tutkunlarını ağırlayacak olan festivalde etnik konsepte çiçek tasarımlarından tadı damakta kalacak çiçekli tatlara, bitki özlü bakım ürünlerinden çiçekli mobilya ve aksesuarlara kısaca çiçek hakkında her şey yer alacak. Her yıl olduğu gibi çiçek trenlerinin yakından takip edileceği Floralfest’in bu yılki etkinlik programında ise farklı çiçek atölyeleri yer alacak. 

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

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