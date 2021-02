Beşiktaş’taki Sanatçılar Buluşmalar Sergisi’nde Bir Araya Geldi 

Fikriye Kesti Ünker

İSTANBUL

Beşiktaş’taki sanatçıları, sanatseverleri ve koleksiyonerleri bir araya getiren Buluşmalar Sergisi açıldı. Sergi, 28 Şubat 2021 tarihine kadar hafta içi her gün MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak. Ressam Yusuf Tolga Ünker’de Beşiktaş Belediyesi Kültür salonundaki bu resim sergisine birkaç yağlı boya tablosu ile katıldı.

İSTANBUL. Beşiktaş Belediyemiz, BELTAŞ A.Ş. iş birliğiyle kültür-sanat etkinliklerinin sınırlandırılmak zorunda kaldığı pandemi koşullarında Beşiktaş’taki sanatçıları Buluşmalar Sergisi'nde bir araya getirdi. Sergi kapsamında 32 sanatçının toplam 100 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Mustafa Kemal Merkezi Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’ndeki sergi açılışını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gerçekleştirdi.





Açılış kapsamında bir konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş Belediyesi olarak pandemi sürecinde de kültür sanat etkinliklerine ara vermedik. Dijitalde bu etkinlikleri sürdürdük. Online yayınlarımız oldu ve milli bayramlarımızı dijitalden kutladık. İlk pandemi süreci hafiflemeye başladığında parklarımızda 'Beşiktaş İyileşecek' etkinlikleri başlattık. Beşiktaşlı komşularımızı tiyatro ve müzikle buluşturduk. Buradaki amacımız da sanatı ve sanatçıyı görünür kılarak sanatın iyileştirici gücünden faydalanmaktı. Sürecin tamamında hem dijitalleşip hem uygun alanları da vatandaşımızın hizmetine açarak onları sanatla buluşturduk. Sanatı ve sanatçıları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Umarım bu yıl tüm olumsuzlukların ortadan kalktığı bir yıl olur” şeklinde konuştu ve sergide emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi Koordinatörü Murat Demirkol da “Serginin en önemli özelliği; Beşiktaş Belediyesi ve Başkan Rıza Akpolat’ın destekleriyle Beşiktaş’ta yaşayan sanatçıların bu sergiye katılması. Özellikle bu dönemde sanat eserlerinin görünür olması çok önemli” dedi.

Sergi fikrini Beşiktaş Belediyesi yetkilileriyle paylaşan Ressam Başak Avcı ise duygularını şu şekilde dile getirdi: “Beşiktaş Belediyesi bize destek olarak biz sanatçıları buluşturdu. Bu dönemde eserlerimizin görünürlüğü açısından büyük sıkıntılar yaşadık. Her şeyi birazcık daha pozitif bir şeye dönüştürmek adına bu sergiyi oluşturduk. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın liderliğinde gerçekleştirilen bu sergiden dolayı çok mutluyuz.” dedi. Ressam Yusuf Tolga Ünker’de Beşiktaş Belediyesi Kültür salonundaki bu resim sergisine birkaç yağlı boya tablosu ile katıldı.

Buluşmalar Sergisi, 28 Şubat 2021 tarihine kadar hafta içi her gün MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak. Adres: Mustafa Kemal Merkezi Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi. Akat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:8/1 Beşiktaş. Sergi Ziyaret Saatleri: Hafta içi 10.30-16.30