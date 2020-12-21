BERLİN FİLARMONİ ORKESTRASI’NDA İLK TÜRK KEMANCI HANDE KÜDEN

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Keman sanatçısı Hande Küden, Berlin Filarmoni Orkestrası’na asil üye olarak kabul edildi. Bir yıldır çaldığı Filarmoni’nin birinci keman grubuna asil üye olarak katılan ilk Türk kemancı olan Küden, Orkestra’nın web sitesindeki açıklamasında, “Berlin Filarmoni müzisyenleriyle birlikte çalmayı 13 yaşındayken hayal ediyordum ve şimdi hayalim gerçek oldu. Harika meslektaşlarımla birlikte performans sergilemekten ve şahane bir keman grubunun parçası olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

FAZIL SAY'DAN TEBRİK

Piyanist ve besteci Fazıl Say da Küden’in başarısını Twitter’da kutlayarak şunları söyledi;

“Bravo sevgili Hande, olağanüstü bir başarı. Yürekten tebrik ederim. Keman sanatçısı Hande Küden, bir yıldır çaldığı Berlin Filarmoni Orkestrası 1. keman grubuna asil üye olarak kabul edildi. Berlin Filarmoni Orkestrası’na Türkiye’den kabul edilen ilk keman sanatçısı.”

Küden, Eylül 2019’dan bu yana Berlin Filarmoni’nin birinci keman grubunun bir üyesi.

Filarmoni’ye katılmadan önce Alman Senfoni Orkestrası Berlin'de konser şef yardımcısı olarak birkaç yıl çalıştı.

Küden, Filarmoni ile çalarak mükemmeliyetçiliği öğrendiğini söyleyerek, “Arka arkaya ne kadar konser verirsek verelim, her biri eşit derecede önemli ve aynı tutkuyla çalınmalı” ifadesini kullandı.