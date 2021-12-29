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BERGEN FİLMİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

1989’da hayatını kaybeden Bergen’i anlatan filmden beklenen görüntüler geldi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 20:47
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BERGEN FİLMİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

NEDRET HOTUN

BURSA

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binal’in, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, müziklerini ise Mazlum Çimen’in üstleneceği Bergen filminin ilk teaser’ı yayınlandı. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun paylaştığı filmde Bergen sadece bir kurban değil müzisyen yönüyle de öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak. Daha önce pek çok yapımda şarkı söyleyen Abdullah Bergen’in şarkılarını da kendi yorumlayacak. Filmin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatrist Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Filmin ilk görüntüleriyle ve afişiyle ilgili sosyal medyada birbiri ardına yorumlar geldi. Farah Zeynep Abdullah’ın sanatçıya olan benzerliğine hayret edenler de oldu, sırf bu film için sinemaya gidilir diyenlerde. 14 Ekim’de sete çıkan Bergen filmi Şubat 2022’de vizyona girecek. Bergen’in annesini Tilbe Saran, en yakın arkadaşı Nadire’yi Nergis Öztürk, ağabeyini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronunu ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.

30 yıllık kısa yaşamına 6 uzunçalar, 11 kaset ve unutulmaz şarkılar sığdırdı. Sevgilisi Halil Serbest tarafından yüzüne kezzap atıldı. Kaybettiği gözünü saçlarıyla kapattı. Hayatını özetleyen ‘Acıların Kadını’ şarkısına gözyaşlarını döktü.

Önce Vatan Gazetesi

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