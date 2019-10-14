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Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar Geçidi Başlıyor

Yaz boyunca muhteşem konserlere ev sahipliği yapan Harbiye Açıkhava sahnesi Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilecek müzik şöleni ile sonbaharda da müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. 

Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar Geçidi Başlıyor

Yaz boyunca muhteşem konserlere ev sahipliği yapan Harbiye Açıkhava sahnesi Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilecek müzik şöleni ile sonbaharda da müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. 

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:51
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Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar Geçidi Başlıyor

İSTANBUL- 16 Ekim Çarşamba günü rock müziğin yıldızı Teoman ile başlayacak konserler serisi 17 Ekim Perşembe "Valse" adlı şarkısı ile gönüllerde taht kuran genç piyanist Evgeny Grinko ile devam edecek. 

Evgeny Grinko ile coşacaksınız

Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile geçtiğimiz ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde ilk kapalı gişe konserini veren ve ardından Türkiye’nin birçok ilinde dinleyicileriyle buluşan Evgeny Grinko yoğun istek üzerine son bir kez daha Harbiye Sahnesi’ne çıkıyor. 17 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek konserde genç piyaniste çello, akordeon, keman ve viola çalan 5 müzisyen ile sahne alıyor. Evgeny Grinko, konserlerinde piyano haricinde gitarda ve davulda da hünerlerini gösteriyor.

Ünlülerle devam

“18-20 Ekim’de Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar ve Rolling Stones Dergisi'nin “100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali” listelerinde yer etmiş yaşayan efsane Selda Bağcan Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Tarihler 22 Ekim’i gösterdiğinde Selami Şahin & Linet ikilisi sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. 23 Ekim Çarşamba Türk pop müziğinin kendine özgü yorumu ile en önemli kadın yorumcu ve söz yazarlarından Göksel yıldızların altında dinleyicilerine müzik ziyafeti çekecek. 21/24 Ekim tarihlerinde ise Türk müziğinin kilometre taşlarından Yıldız Tilbe sevenleriyle buluşacak.

Haber: Elif Hayvalı 

Önce Vatan Gazetesi

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TeomanValseEvgeny GrinkoBayhan ProdüksiyonSelda BağcanSelami Şahin & LinetGökselYıldız TilbeHarbiye SahnesiElif Hayvalı
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