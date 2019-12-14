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“BAY Z.” GALASI GERÇEKLEŞTİ

BÜLENT USTA’NIN YAZDIĞI, ALİ ATİLLA ŞENDİL’İN YÖNETTİĞİ “BAY Z.” OYUNUNUN GALA GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“BAY Z.” GALASI GERÇEKLEŞTİ

BÜLENT USTA’NIN YAZDIĞI, ALİ ATİLLA ŞENDİL’İN YÖNETTİĞİ “BAY Z.” OYUNUNUN GALA GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14 Aralık 2019 Cumartesi 18:11
7 Okunma
“BAY Z.” GALASI GERÇEKLEŞTİ

SEVGÜL KAYSERİLİOĞLU EROĞLU

İSTANBUL

Ali Atilla Şendil’in yönettiği Bay Z. oyununun gala gösterimi dün akşam Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede gerçekleştirildi.

Bay Z. oyunu, denetimden sorumlu dört üst düzey yöneticinin kendilerini bir odada hapsedilmiş bulmalarıyla başlar. Şirketten para çalınmıştır ve bu hırsızlık gözlerinden kaçmıştır. Yöneticiler hatayı düzeltmeli, aralarındaki suçluyu bulmalıdır. Gerilim dozu yüksek oyunda karakterlere Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar hayat veriyor.

Yazan: Bülent Usta

Yöneten: Ali Atilla Şendil 

Dekor & Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen 

Işık Tasarımı: Önder Ay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
“BAY Z.”GalaTiyatroönce VatanSevgül Kayserilioğlu Eroğlu
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