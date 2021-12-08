HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yılın merakla beklenen Batı Yakası'nın Hikâyesi (West Side Story) müzikal filminin ön gösterimi iş, sanat, cemiyet dünyasının yoğun katılımıyla geçen akşam Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşti. Oscar Ödüllü Steven Spielberg tarafından yönetilen ve senaryosu ise Pulitzer ve Tony ödüllerinin sahibi Tony Kushner tarafından yazılan “Batı Yakası’nın Hikayesi (West Side Story)” 1957’inin New York’unda acımasız rekabetin ve genç âşıkların klasik öyküsünü anlatıyor.





Pulitzer ve Tony Ödülü® sahibi Tony Kushner'ın kaleme aldığı senaryo ve Oscar® ödüllü Steven Spielberg yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanan “Batı Yakası’nın Hikayesi (West Side Story)”, 1957 yılının New York City'sinde geçen azılı bir rekabetin ve genç bir aşkın klasik hikayesini anlatıyor. Sevilen müzikalin beyaz perdeye uyarlanan versiyonunun oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Ansel Elgort (Tony); Rachel Zegler (María); Ariana DeBose (Anita); David Alvarez (Bernardo); Mike Faist (Riff); Josh Andrés Rivera (Chino); Ana Isabelle (Rosalía); Corey Stoll (Yüzbaşı Schrank); Brian d'Arcy James (Memur Krupke); ve Rita Moreno (Tony'nin çalıştığı küçük dükkanın sahibi Valentina). Oscar, Emmy, GRAMMY, Tony ve Peabody Ödüllerinin hepsine sahip üç sanatçıdan biri olan Moreno, aynı zamanda filmin idari yapımcılarından biri olarak da karşımıza çıkıyor.





Hem Broadway'in hem de Hollywood'un en iyilerini bir araya getiren filmin yaratıcı ekibi aynı zamanda idari yapımcı olarak da görev yapan Kushner; filmdeki koreografileri hazırlayan Tony ödüllü Justin Peck; ikonik müziğin kaydını yöneten ünlü Los Angeles Filarmoni şefi ve GRAMMY ödüllü Gustavo Dudamel; müziği aranje eden Oscar adayı besteci ve orkestra şefi David Newman (“Anastasia”); vokalleri yöneten Tony ödüllü besteci Jeanine Tesori (“Fun Home,” “Thoroughly Modern Millie”); ve filmin idari müzik yapımcısı olarak görev yapan Grammy adayı müzik süpervizörü Matt Sullivan (“Güzel ve Çirkin,” “Chicago”)’dan oluşuyor. Filmin yapımcılığını Spielberg, Oscar adayı yapımcı Kristie Macosko Krieger ve Tony ödüllü yapımcı Kevin McCollum üstleniyor. “Batı Yakası’nın Hikayesi (West Side Story)”, Arthur Laurents'in kitabı, Leonard Bernstein'ın besteleri, Stephen Sondheim'ın şarkı sözleri ve Jerome Robbins'in tasarım, yönetim ve koreografileri ile 1957 tarihli orijinal Broadway şovundan beyaz perdeye uyarlandı.

Efsane yönetmen film hakkında “Bu film muhtemelen kariyerimin en göz korkutucu filmidir. ‘West Side Story’ tartışmaya açık bir şekilde, sinemaya uyarlanmış, gelmiş geçmiş en iyi orkestra notasyonudur ve bu hepimiz için belli bir şeydi. Sinema için yapılmış müziklerde, gelmiş geçmiş en iyi müzik olarak nitelendirilen bir şaheseri alıp, içeriğinden taviz vermeden, belli zorluklarla, farklı gözlerle ve farklı değişkenlerle yeniden yapmak çok göz korkutucu bir şey. Ama bence farklı perspektiflerden görebilmek ve cevherleri ortaya çıkarabilmek için güzel hikâyeler tekrar tekrar anlatılmalı.” -diyor…