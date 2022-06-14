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BAŞKENT’İN SON SÖYLEŞİSİ: ’ANKARA’DAN PARLAYAN YILDIZLAR’’

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sinema Söyleşileri Özge Özder ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu Katılımı ile Son Buldu

14 Haziran 2022 Salı 12:04
BAŞKENT’İN SON SÖYLEŞİSİ: ’ANKARA’DAN PARLAYAN YILDIZLAR’’

ANKARA- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali Sinema Söyleşileri geçtiğimiz gün son gününü yaşadı. Söyleşiler kapsamında sinema ve film sektörüne emek vermiş değerli birçok isim 03 Haziran’dan itibaren 12 Haziran’a kadar sanatseverlerle buluştu.

Ankara’dan Parlayan Yıldızlar

12 Haziran’da Cermodern’de gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen ‘’Ankara’dan Parlayan Yıldızlar’’ söyleşisinin konukları dizi ve film sektörünün dikkat çeken isimleri Özge Özder ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu oldu.

Sinema Benim İçin: Nostaljiktir

Söyleşide, her fırsatta Ankara'yı çok sevdiğine değinen, doğumu; çocukluğu, gençliği Ankara'da geçmiş, Haziran Gecesi, Dudaktan Kalbe, Umutsuz Ev Kadınları, Sadakatsiz gibi dizilerin başarılı oyuncusu Özge Özder, ‘’Ankara benim için çok kıymetli. Geldiğimde kendimi yuvamda hissettiğim yer dedi. Özder sinemaların sanat kokan mekanlar olduğunu belirterek, ‘’Bence sinemaların bağımsız cumhuriyet gibi kendi özel binalarının içinde olması çok kıymetli. Sinema bende her zaman nostaljik his uyandırır’’ dedi.

Cüneyt Gökçer'in Öğrencisiydim

Özder, Ankara’da aldığı konservatuar eğitiminden söz ederek, Cüneyt Gökçer'in son okuttuğu öğrencilerden biri olduğunu, Cüneyt Hoca ile bir saat geçirmenin bile ne kadar kıymetli olduğunu anlattı.

Bedenin Role Aittir

‘’Ankara Devlet Konservatuarı çok disiplinli ve net bakış açısı olan bir okuldur’’ diyen Özder, ‘’Senin bedenin role ait olduğu için o bedene ait şekle bürünebilecek. Kâğıt gibi olacaksınız o role dönüştürüleceksiniz derlerdi’’ dedi.

‘Benim Bütün Tiyatro Yaşantım Ankara'da Geçti

Söyleşinin bir diğer konuğu; Hayatının uzun dönemi Ankara'da geçmiş, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Mazi Kalbimde Yaradır, Anne, Yasak Elma gibi başarılı dizilerin büyük oyuncusu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, ‘’Benim bütün tiyatro yaşantım, Ankara'da geçti” dedi. Ankara’nın sanat hayatının çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, ‘’Ankara’nın çok eğitimli ve farkındalığı yüksek seyircisi vardı’’ dedi.

Ana Roller De Ki Erkek Egemenliği

Oyunculuk sektöründeki eşitsizlikle ilgili konuşan kadın oyuncular tarihsel rollerin erkekler üzerinden daha çok gittiğini söyleyerek, ‘’Dünyada da bu böyle, kraliçelerden daha çok krallar var. Ana roller hep erkek egemendir ve çok iyi kadın baş rol çok zor bulunur. Bu değişemeyecek bir şey değil, eşit olsun yeter’’ şeklinde konuştular.

Sihirli Değneğimiz Olsa

Ömür Sabuncuoğlu’nun, “Elinizde sihirli bir değnek olsa, oyunculuk sektöründe neyi değiştirirdiniz?” sorusuna Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, ‘’Önce şu çalışma şartlarını düzeltir, süreleri kısaltırdım’’ dedi. Özge Özder ise, ‘’Çocuk oyuncuların ve hayvanların kullanım şartlarını değiştirirdim’’ diye açıkladı.

03 Haziran’da başlayan Sinema Söyleşileri bu söyleşiyle son buldu.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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