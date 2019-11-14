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BAŞARILI GAZETECİ FUNDA AKOSMAN ERMAN'IN TÜRK BAYRAKLI İMZA GÜNÜ

​​​​​​​Önce Vatan Gazetesi Papatya sayfası yazar/ editör/ haber müdürü, Papatya Dergisi yazarı, Vatan Tv'de "Papatyalı Sabahlar" program sunucusu ve modetörü, Funda Akosman Erman, 10 Kasım günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. 

BAŞARILI GAZETECİ FUNDA AKOSMAN ERMAN'IN TÜRK BAYRAKLI İMZA GÜNÜ

​​​​​​​Önce Vatan Gazetesi Papatya sayfası yazar/ editör/ haber müdürü, Papatya Dergisi yazarı, Vatan Tv'de "Papatyalı Sabahlar" program sunucusu ve modetörü, Funda Akosman Erman, 10 Kasım günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. 

14 Kasım 2019 Perşembe 19:49
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BAŞARILI GAZETECİ FUNDA AKOSMAN ERMAN'IN TÜRK BAYRAKLI İMZA GÜNÜ


 

İSTANBUL- TÜYAP Kitap Fuarına, Az Yayınevi'nden çıkan "Papatya'nın Yaprakları" kitabının imza gününe giden başarılı gazeteci Funda Akosman Erman, günün anlam ve önemine uygun Atatürk’lü Türk Bayrağıyla kendisi önde, çocukları ve Down sendromlu çocuklar da arkasında yürüdüler. 

Fuar alanına alkışlarla giren gazeteci/ yazar "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" sözlerine de eşlik etti.

Kitabın gelirinin bir kısmını Down Sendrom çocuklar yararına bırakacak olan Erman'ı, Down sendromlu çocuklar yalnız bırakmadı. Ardından bir çok tanınmış ismin, eş, doşt, akraba ve ailenin akın ettiği imza programında keyifli anlar yaşandı.

    

Down sendromlu çocukların yararına satışlar için, yakın zamanda gerçekleşmesi planlanan yeni imza günleri için sosyal medya hesapları; instagram: fundaakosmanerman ve facebook: Funda Akosman Erman'dan ve www.fundaakosmanerman.com internet sayfamızdan takip edebilirsiniz

"Bu kitapta 20 yılın özeti var"

Yanında olan herkese şükranlarını dile getiren başarılı gazeteci; "Onca koşturmama rağmen kısa zamanda her şeyi yetiştirdim ve sevenlerimle kitabımı buluşturdum. Bu tüm yorgunluğuma değdi. "Papatya'nın Yaprakları" kitabım 20 yılın bir özeti diyebilirim. Her biri benim için çok değerli isimler var. Ve eminim ki içinde faydalı bilgilerin olduğu başucu kitabı olabilecek nitelikte bu nostaljiyi sizler de yaşayacaksınız. Emeği geçen herkese, bana inanan yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün buralara kadar kitabımı almak için gelen, benden imzamı alan, benimle buradaki o müthiş havayı soluyan, ta uzaklardan yetişen, akşam dahi gelip beni orda arayan, telefon açan, mesaj gönderen başta biricik ailem olmak üzere tüm can dostlarıma gönülden çok teşekkürler ediyorum. Harika bir gündü çok mutlu oldum. Bir hayalim gerçekleşti ve anlamlı bir amaç uğruna ve de bir iz, bir miras bıraktığımı düşünüyorum. Önemli olan bu semada hoş bir seda bırakabilmektir. Buradan can dostlarıma belirtmek isterim ki imza günleri ve organizasyonlarım devam edecektir, takipte kalın, sevgilerimle, iyi ki varsınız" dedi.

"Basına ve Gazetecilere Teşekkür Ederim"

Funda Akosman Erman, imza gününü paylaşan, duyuran ve haber yapan; bimagazin.com, magazinmatik.com, eurovizion.co.uk, elitehayat.com, bodrumgündem.com, sonposta.com, malatyacadde.com, doğubeyazıt.com, maraşsanathaber.com, manşet61.com, magazinkolik.com, çanakalememleket.com, bursaarena.com.tr, medyanefesi.com, magazinci.com, bursabakış.com, urfadabugün.com, keyfgazetesi.com, habercaddesi.com, vatanhaberleri.com, yeniığdırgazetesi.com, sakaryabomba.com, arimagazin.com, hürses.com.tr, süperklüp.com, bodrumgündem.com, kanal7haber.com, Analiz gazetesi, Fanatik gazetesi, Göktürk dergisi, Quality dergisi aynı zamanda, Murat Uygur, Yaşar Şenyüz, Habib Babar, Kamil Hızel, Nurcan Sabur, Salih Keçeci, Burhan Akdağ, Hakan Solaker, Kıvanç Terzioğlu, Nezahat Göçmen gibi duayen isimlere bu inceliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. 

    

    

    

     

    

   

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.11.2019 12:13
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