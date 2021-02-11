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Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şırnak'ın turizm değerlerini ön plana çıkarmak için arkeolojik ve kültürel değerleriyle başlayacağız. Turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri bakanlık olarak yapacağız" dedi.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:41
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Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız

ŞIRNAKKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Ersoy, temasları kapsamında Cizre ilçesinde yapımı tamamlanan Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi'nin açılışına katıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da yer aldığı açılış programında konuşan Bakan Ersoy, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Kartal-2' operasyonunda şehit olan askerler için rahmet dileyip, yakınlarına başsağlığı diledi. Ersoy, "Çok önemli bir operasyon başlatıldı. İnşallah onların inancıyla kuvvetiyle Silahlı Kuvvetler'imiz operasyonu başarıyla tamamlayacak" dedi.

Bakan Ersoy, açılışını yaptıkları Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi'nin önemini anlattı. Bakanlık olarak Şırnak'ın turizm değerlerini ön plana çıkaracaklarını kaydeden Ersoy, şunları söyledi: "Şırnak'a kazandırılan değerli bir hizmeti açmak üzere bir arada bulunuyoruz. Bundan duyduğum mutluluğu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün Şırnak'ta bakanlık olarak başlattığımız projeleri ve yapmayı planladığımız projeleri de ziyaret edeceğiz. Onları nihai olarak karara bağlayacağız. Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi, hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem de Şırnak ve Cizrelilere ciddi bir hizmet verecek. Kütüphanesinden psikolog odasına, kafeteryasından yemekhanesine, mutfağına kadar birçok birimi içeren bu gönüllü merkezi sadece gençlerimiz için değil bütün Şırnaklıların da yararlanabileceği merkezdir. Şırnak'ın nüfusuna baktığımızda en yoğun şehirlerden biri olduğunu fark ediyoruz. Bu tarz genç yoğunluğu olan şehirlerimizde biz de bakanlık olarak kültürel yatırımlarımıza hız veriyoruz. Bakanlığımızın projeleri kapsamında turizmi 81 vilayete yaymak var. Şırnak'ın turizm değerlerini ön plana çıkarmak için arkeolojik ve kültürel değerleriyle başlayacağız daha sonra turizm değerlerini ön plana çıkararak, turizm pastasında iyi bir pay almasını için gerekenleri bakanlık olarak yapacağız. Bu tarz merkezler iyilik, empati, beraberlik, sosyal sorumluluk gibi davranışların artmasına yönelik faaliyetlerin hayata geçirildiği, bu tarz eğitimlerin verildiği önemli merkezler. Buralarda birçok destek programı da oluyor. Kızılay'ın sahadaki tüm insani yardım programlarına gönüllü olarak katılımların nasıl olacağı eğitimlerin verildiği çok faydalı merkezlerdir. Bu merkezlerin açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha nice nice gençlik ve gönüllü merkezlerinin sayılarını çoğaltıp vatandaşlarımıza ulaşmayı sağlayacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyŞırnakTurizm
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