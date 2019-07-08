Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98637
ALTIN
258.814
DOLAR
5.7219
STERLİN
7.1697
EURO
6.4206
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na...
Eczacılar artık ‘9 Yıldızlı’ olacak
Eczacılar artık ‘9 Yıldızlı’ olacak
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme katkı sunuyor
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme...
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı içinde olacaktır
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Ersoy'dan 'Sıla' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın yaz konserleri programına şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Temmuz konser programının revize edileceğini bildirdi.

Bakan Ersoy'dan 'Sıla' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın yaz konserleri programına şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Temmuz konser programının revize edileceğini bildirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
18 Okunma
Bakan Ersoy'dan 'Sıla' açıklaması

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaz konserleri kapsamında 16 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek konsere şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi, tartışmalara yol açtı. Sıla'nın Gezi eylemlerine katılması, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Yenikapı mitingine katılmaması ve terör örgütü PKK'nın hendek eylemleri sırasındaki açıklamalarını gündeme getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, Bakanlığın şarkıcı ile anlaşmasını eleştirdi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy açıklamasında, "Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SılaKonserBakan ErsoyKültür Ve Turizm BakanlığıYaz Konserleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme katkı sunuyor
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme katkı sunuyor
“Sunshıne” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...
“Sunshıne” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...
HER ŞEY SANAT İÇİN
HER ŞEY SANAT İÇİN
Alanya'daki Ayasofya'da tarih talanı
Alanya'daki Ayasofya'da tarih talanı
"Keman Ağıtları” Sinema Filminin Çekimlerinden İlk Kareler
"Keman Ağıtları” Sinema Filminin Çekimlerinden İlk Kareler
Figürlü balonlar gökyüzünü süsledi
Figürlü balonlar gökyüzünü süsledi
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor
Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Hermana seyirci ile buluştu
Hermana seyirci ile buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans