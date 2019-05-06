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Bağımsız Sinema Gençlerle Güçleniyor

Son yıllarda sinemaya gönül veren yüzlerce genci bir araya getirmeyi başararak bağımsız sinemanın güçlenmesine katkıda bulunan Gobo Kolektif, farklı konseptiyle ilgi uyandıran Çek-Yat Yatılı Kısa Film Yarışması ödüllerini 5 Mayıs Pazar günü Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsünde gerçekleştirilen törende sahipleriyle buluşturdu.

Bağımsız Sinema Gençlerle Güçleniyor

Son yıllarda sinemaya gönül veren yüzlerce genci bir araya getirmeyi başararak bağımsız sinemanın güçlenmesine katkıda bulunan Gobo Kolektif, farklı konseptiyle ilgi uyandıran Çek-Yat Yatılı Kısa Film Yarışması ödüllerini 5 Mayıs Pazar günü Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsünde gerçekleştirilen törende sahipleriyle buluşturdu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:07
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Bağımsız Sinema Gençlerle Güçleniyor

Türk sinemasının son yıllarda yakaladığı başarılı ivme bağımsız sinemanın gelişmesi için yeni kapıların açılmasına olanak sağlıyor. 2017 yılından bu yana sinemaya gönül veren yüzlerce genci bir araya getiren Gobo Kolektif de bu yeni oluşumlardan biri olarak Çek-Yat Yatılı Kısa Film Yarışması’yla öne çıkıyor. Farklı konseptiyle sinemaseverlerin ilgisini uyandıran Çek-Yat, Türkiye’nin farklı illerinden gelen binlerce başvuru arasından seçilen 60 genç sinemacının katılımıyla 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Her yıl bir tema üzerine yapılan yarışmanın bu yılki konusu “rekabet”ti. Yeni tanışan sekiz ekibin 48 saat boyunca aralıksız süren sanatsal üretim maratonu geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen ödül töreniyle son buldu. Yarışmanın birinciliğini, rekabetin üretim ve insan ilişkileri üzerindeki sarsıcı etkilerini anlattıkları “Waves” filmiyle Tuğçe Karabacak ve ekibi üstlendi.


Gobo Kolektif Genç Sinemacılara Özgür Üretim Ortamları Yaratıyor

Bahçeşehir Üniversitesi sinema öğrencisi olan üç başarılı genç tarafından kurulan Gobo Kolektif, Fevzi Toksoy’un da desteğiyle sinemaya gönül veren gençlere çeşitli etkinliklerle özgür üretim ortamları yaratarak destek oluyor. Bağımsız sinemayı güçlendirme amacıyla yola çıkan genç ekip, ulusal ve uluslararası arenada Türk sinemasının geleceğine katkı yapmaya devam ediyor. Gobo kolektif etkinliklerinden haberdar olmak isteyen sinemaseverler www.gobokolektif.com adresinden ve sosyal medya üzerinden duyuruları takip edebilecek.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.05.2019 18:12
Anahtar Kelimeler:
Ek-Yat Yatılı Kısa Film YarışmasıGobo KolektifBağımsız Sinema Gençlerle Güçleniyor
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