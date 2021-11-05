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Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı

İstanbul, 4 - 7 Kasım tarihleri arasında 2. Kez “Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı” ’na ev sahipliği yapıyor.

05 Kasım 2021 Cuma 16:18
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Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Demos Fuarcılık tarafından Babylons NFT Pazaryeri’nin katkılarıyla İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen organizasyon, yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ve eseri tek çatı altında buluştururken, sergilenecek antika parçalar ile de sanatseverleri geçmişe, NFT koleksiyonuyla geleceğe yolculuğa çıkarıyor.


Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı’na katılan sanat dünyasının saygın isimlerinden olan Ressam Yeşim Kale ve Coşkun Özçakır & Pınar Yükselir de eserleri ile fuarda...


Fuar; 7 Kasım tarihine kadar İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda ziyarete açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBabylonsIAAF Sanat Ve Antika FuarıZambak Karabayönce Vatan
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