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Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nicolaos Anıt Müzesi (Noel Baba) ve Myra Antik Kenti'ni, yılın 10 ayında 614 bin 983 kişi ziyaret etti. Rekor ziyaretlerden 14 milyon 790 bin 791 lira gelir sağlandı.

Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nicolaos Anıt Müzesi (Noel Baba) ve Myra Antik Kenti'ni, yılın 10 ayında 614 bin 983 kişi ziyaret etti. Rekor ziyaretlerden 14 milyon 790 bin 791 lira gelir sağlandı.

08 Kasım 2019 Cuma 11:49
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Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi

ANTALYA - Demre'deki Aziz Nicolaos Anıt Müzesi ve Likya Birliği'nin en önemli liman kentlerinden Myra Antik Kenti, ziyaretçi rekoru kırdı. Ortodoksların kutsal kabul ettiği Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ni ekim ayında 47 bin 837 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretler karşılığında 1 milyon 143 bin 428 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı ayında ise müzeyi 46 bin 12 kişi ziyaret ederken, 781 bin 479 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 10 ayında ise müze 357 bin 914 ziyaretçi ağırlarken, 8 milyon 630 bin 449 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 347 bin 638 kişinin gezdiği müze, 5 milyon 211 bin 784 lira gelir bıraktı.

Demre'de Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan, kaya mezarları, antik tiyatrosu ile ünlü Myra Antik Kenti'ni ise ekim ayında 31 bin 895 kişi ziyaret etti. Antik kent, bu ziyaretler karşılığında 854 bin 141 lira gelir sağladı. Geçen yılın ekim ayında 31 bin 592 kişinin gezdiği antik kent, 550 bin 479 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 10 ayında antik kenti 257 bin 69 kişi ziyaret ederken, karşılığında 6 milyon 160 bin 342 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 236 bin 536 kişinin ziyaret ettiği antik kent 3 milyon 802 bin 330 lira gelir bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aziz Nicolaos Anıt MüzesiRekor ZiyaretçiAntalya
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