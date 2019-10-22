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Aymy Emel Benbasat'tan Mutluluk Yolu Sergisi

Yusuf Tolga Ünker’in haberi için tıklayınız...

Aymy Emel Benbasat'tan Mutluluk Yolu Sergisi

Yusuf Tolga Ünker’in haberi için tıklayınız...

22 Ekim 2019 Salı 17:03
4 Okunma
Aymy Emel Benbasat'tan Mutluluk Yolu Sergisi

YUSUF TOLGA ÜNKER / İSTANBUL

Mozaik Fotoğraf ve Sinema Platformu üyelerinden Aymy Emel Benbasat'ın Mutluluk Yolu sergisi 26.09.2019 Perşembe akşamı Rum Ortodoks Cemaati Kültür Vakfı'nda açıldı. 18 fotoğrafın yer aldığı sergide, tema Muteber Yılmazcan'ın kitabı Mutluluk Yolu'nu baz alarak Yoga fotoğraflarından oluşmakta. 

Fotoğraf yolculuğuna 2012 yılında başlayan Aymy Emel Benbasat için fotoğraf hayata farklı bir pencereden bakmak anlamına geliyor. Aymy Emel Benbasat, doğru zamanda doğru yerde olup anı yakalamayı, zamanı karelerde dondurma felsefesi ile en fazla insanların doğal hallerini yakalamayı ve hikâyeler anlatan fotoğrafları çekmeyi sevdiğini belirtiyor. 

“Sokak Fotoğrafçılığı” bu nedenle onu en çok çeken alan.

Aymy Emel Benbasat, ilk kişisel sergisi olan “Mutluluk Yolu” öncesinde beş karma fotoğraf sergisine katıldı. Muteber Yılmazcan Standart bir eğitim hayatının ardından, standart bir gelecek hayali kurarken, hayatın standardize edildiği için zorlaştığını fark ettiği noktada yuvaya yolculuğu başladı. 

Benbasat, özgeçmiş etiketlerine değer vermiyor. Farkındalıkla yaşamaya çalışıyor ve hayattaki tek amacını “hiçlik” olarak tanımlıyor. Gidecek yolunun uzun olduğunu biliyor. Hayvan hakları, kadın hakları, insan hakları, inanç özgürlüğü en hassas olduğu konular. Tüm yaratılmışların eşit yaşam hakkı olduğunu savunuyor. Bunların temini için ‘Sevgi’nin tek anahtar olduğuna ve sevginin önce kendini sevebilmekle başladığına inanıyor. “Mutlu etmek için mutlu ol, mutlu olmak için mutlu et” felsefesiyle yaşıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aymy Emel BenbasatMutluluk Yolu SergisiMuteber YılmazcanRum Ortodoks Cemaati Kültür Vakfı
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