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Ayla Akyol “Dünden Bugüne”

Sanat dünyasının sevilen ismi Ayla Akyol, 4 Şubat günü “Dünden Bugüne” adlı yeni kişisel sergisi ile Akyol Art Center‘da. 

07 Şubat 2020 Cuma 18:11
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Ayla Akyol “Dünden Bugüne”

ZAMBAK KARABAY

Sanatçının “Dünden Bugüne” sergisinde geçmişte ürettiği tabloların yanı sıra, çocukluk göneminde yaptığı ilk resmi de dahil olmak üzere 40’ a yakın eseri yer alıyor. 30’ dan fazla kişisel sergi açmış olan Ayla Akyol, yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda karma sergide de yer almıştır. 

Resim dalında bir çok ödülün de sahibi olan sanatçının “Dünden Bugüne” kişisel sergisi 14 Şubat 2020 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

Ayla Akyol Kimdir?

Ressam ve sanat dostu Ayla Akyol, İstanbul’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi’ nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı.

Bir yıl Prof. Dr. Süheyl Ünver’in Teship ve Minyatür kursunda eğitim aldı.

1997 yılında Deniz Orkuş & Dara Abadi Atölyesi’nde resim çalışmalarına başladı.

Ressamlar Hasan TaşdemirÜmmet Karaca ve Ildar Ahmet Veli ile resim çalışmaları yapan Akyol, çok sayıda karma ve kişisel sergi açtı.

2003 Aralık ayında kurmuş olduğu Akyol Sanat Evi’nde resim, heykel, vitray ve takı sergileri düzenlemektedir.

Ayla Akyol, 19 Aralık 2013 tarihinde Akyol Sanat Merkezi nin 10 ncu Kuruluş Yıl Dönümünü bir Jübile Sergi ile kutladı.

Ayla Akyol, resim çalışmalarını halen kendi atölyesi Akyol Art Center’ de sürdürmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

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Ayla AkyolDünden Bugüneönce VatanZambak Karabay
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