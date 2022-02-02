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AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜ’NÜN 2021 YILI SAHİBİ OBUA SANATÇISI GÜLİN ATAKLI

İKSV geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmayı sürdürüyor

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:07
AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜ’NÜN 2021 YILI SAHİBİ OBUA SANATÇISI GÜLİN ATAKLI

Haber: Nedret Hotun

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene 20 bin TL değerinde destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2021 yılı sahibi, 24 yaşındaki obua sanatçısı Gülin Ataklı oldu.
 

Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'tan oluşan seçici kurulun oybirliğiyle belirlendi.

Gülin Ataklı’ya ödülü Haziran ayında gerçekleştirilecek 50. İstanbul Müzik Festivali sırasında sunulacak.

Kuşağının yıldız obua sanatçılarından biri: Gülin Ataklı

1998 yılında İstanbul’da doğan Gülin Ataklı, eğitimine 2009’da obua sanatçısı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Haziran 2016’da Hochschule für Musik und Theater Münih’te dünyaca ünlü obua virtüözü Prof. François Leleux’nün obua sınıfına kabul edildi ve lisans eğitimini burada tamamladı. Ulusal ve uluslararası önemli yarışmalarda ödüller alan Ataklı, 2015’te Bulgaristan Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışması’nda birincilik ödülüne, İtalya Uluslararası Genç Müzisyenler Yarışması’nda birincilik ödülü ve romantik müzik özel ödülüne, 2016’da Londra Uluslararası Grand Prize Virtuoso Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü. 2016’da İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar resital serisinde yer aldı ve Meriç Soylu Birincilik Ödülü’nü kazandı. Hochschule für Musik und Theater Münih’te Prof. François Leleux’nün sınıfına Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek öğrenci olan Gülin Ataklı, yüksek lisans eğitimine de Prof. François Leleux’nün sınıfında devam ediyor.


 

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AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜNÜN 2021 YILI SAHİBİ OBUA SANATÇISI GÜLİN ATAKLI
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