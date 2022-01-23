Aydın'da düzenlenen deve güreşi festivaline yoğun ilgi

Aydın (DHA)-

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 27'nci Geleneksel Atça Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Belediye hizmetleri yararına 150 devenin güreştiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Sultanhisar ilçesinde Atça Deve Güreş Arenası'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenen festivalde develer soğuk havada güreşti. Festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Güreşlerde Ege Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 150 pehlivan deve güreş tuttu. Kadınların ve çocukların ücretsiz izlediği festivalde CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Yörük kültürünün gelenek ve göreneklerini yaşatmak için deve güreşleri düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "Bu bir Yörük kültürüdür. Birlik beraberlik içerisinde düzenlenen deve güreşlerinde güreşseverlerimiz bir araya gelerek hem birbirleri ile sohbet etme imkanı hem de güreşleri izleyerek hoş vakit geçirme imkanı bulmaktadırlar" dedi.

'ESNAFIMIZA GÜÇ VERMEKTEDİR'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu tür organizasyonların esnafa güç verdiğini ve kültürü her daim yaşatacaklarını belirterek, "Aydın il genelinde tüm ilçelerimizde Aydın'da kültürleri yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün burada Atça Güreş arenasında deve güreşlerimiz görüldüğü gibi bir panayır havasında gerçekleşiyor ama en önemlisi de esnafımız bu durumdan gayet memnun. Bu tip organizasyonlar esnafımıza güç vermektedir. Hep beraber buradayız. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Toplamda 6 farklı kategorileride düzenlenen güreşin birincilerine kupa ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.