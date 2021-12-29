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Ayasofya’da 'Hat Sergisi' sanatseverlerle buluştu

Yaklaşık 8 yıldır düzenlenen ‘Albayrak Hat Takvimi Sergisi’ bu yıl da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sanatseverlerle buluştu. Açılışı gerçekleştirilen sergide; hat sanatçılarının Kuran-ı Kerim’den seçtikleri “iman ayetleri”nden oluşan on iki sanat eseri yer alıyor.

29 Aralık 2021 Çarşamba 10:24
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Ayasofya’da 'Hat Sergisi' sanatseverlerle buluştu

Hattatların geleneksel ve modern motifleri harmanlayarak Kur’an-ı Kerim’deki ‘Ey iman edenler’ hitabıyla başlayan ayetlerden hazırladığı hat eserleri, Albayrak Grubu 2022 takviminin yapraklarını süsledi. Albayrak Grubu tarafından bir gelenek haline getirilen takvim projelerinin 8’inci sayısı için oluşturulan koleksiyon, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, on iki ayrı sanatçının Kuran_ı Kerim’den seçtiği iman ayetlerini dönüştürdükleri on iki hattat eseri yer alıyor.

Dün akşam açılışı gerçekleştirilen sergiye; Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, CEO Prof. Dr. Ömer Bolat, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Hat Sanatçısı ve Yazar Uğur Derman ve Hattat Hasan Çelebi katıldı.  Sergi, 28 Aralık – 7 Ocak’ta ziyarete açık olacak.

“SANATÇILARIMIZI TEŞVİK EDİYORUZ”

Yaklaşık 70 yıldır sanayi ve hizmet sektörlerine hizmet faaliyetlerinin yanında; kurumsal, sosyal sorumluluk projelerinde de yoğun hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Ömer Bolat, “On beş yıla yakın süredir Türk İslam kültürü ve medeniyetinin nadide eserleri olan hat, tezhip, minyatür ve çini gibi alanlarda çok sayıda eserlerin yazımına teşvik ettik. Ve bu eserleri her yıl geleneksel hat sergisi ile halkımızla sanatseverlerle buluşturuyoruz” açıklamasını yaptı.

“BU YIL ECDAT YADİGARI BİR MEKÂNDAYIZ”

8 yıldır, Kuran-ı Kerimden seçilen belirli on iki konuyla on iki aya hitap eden hat eserlerini hat üstatlarına yazdırdıklarını ifade eden Ömer Bolat, “Onları da bir takvim haline getirip her yıl halkımızla ve sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bunu yaparken de her yıl aralık ayının sonlarında, üstatların yazdığı bu hat eserlerini, geleneksel Albayrak Hat Sergisi ile ziyaretçilere açıyoruz. Bu yıl da Ayasofya gibi ecdat yadigarı muhteşem, bir buçuk yıldır Müslümanlara cami olarak hizmet eden bir mekânda sergimizi gerçekleştirdik. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu kıymetli eserleri yazan üstatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Halkımızı bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz” dedi.

Sergide yer alan eserlerin hattatları şöyle:

Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya CamiiHat Sergisi
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