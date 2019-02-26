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AVUKAT SARA STERN GERÇEĞİN PEŞİNDE!

Uğur Ateş, Mona Kitap’tan çıkan ilk romanı Kuantum Mektupları’nda Türkiye’de doğan fakat küçük yaşta ailesiyle birlikte Amerika’ya yerleşen New York Barosu avukatı Sara Stern’ün hikâyesini anlatıyor.

AVUKAT SARA STERN GERÇEĞİN PEŞİNDE!

Uğur Ateş, Mona Kitap’tan çıkan ilk romanı Kuantum Mektupları’nda Türkiye’de doğan fakat küçük yaşta ailesiyle birlikte Amerika’ya yerleşen New York Barosu avukatı Sara Stern’ün hikâyesini anlatıyor.

26 Şubat 2019 Salı 18:20
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AVUKAT SARA STERN GERÇEĞİN PEŞİNDE!

Uğur Ateş, Mona Kitap’tan çıkan ilk romanı Kuantum Mektupları’nda Türkiye’de doğan fakat küçük yaşta ailesiyle birlikte Amerika’ya yerleşen New York Barosu avukatı Sara Stern’ün hikâyesini anlatıyor.

Yahudi asıllı bir aileye mensup olan kahramanımız, bir gece Türkiye Yahudi liderliğinden hiç beklemediği bir telefon alır.  Yahudi ve Hristiyan vakıflarına karşı Türkiye’de açılmış davalarla ilgili ondan yardım isteniyordur. Bir hukuk mücadelesine gireceğini düşünen Sara, kendini bilim, iş dünyası ve dini cemaatler arasında geçen baş döndürücü ve ölümcül bir macerada bulur. Bu davaların arkasında kimlerin olduğunu ortaya çıkarmak için zorlu bir mücadeleye girer, fakat hikâyesi hiç beklemediği bir şekilde gelişecektir. İnsanoğlunun ezelden beri aradığı yukarıdaki soruların cevabı, yani “gerçek”, sürprizlerle ve bulmacalarla dolu olan bu maceranın içinde, bilim ile dinin kesiştiği yerde onu beklemektedir.

Kuantum Mektupları son zamanların en çarpıcı kitaplarından biri olmaya aday.  Yazar Uğur Ateş, çıkış kitabı ile sizleri her bölümünde şaşırtacak ve düşündürecek mistik bir yolculuğa çıkarıyor. 

“Gerçeği” öğrenmeye hazır mısınız?    





 

UĞUR ATEŞ

1984 yılında doğan Uğur Ateş, ilkokulu Antakya’da, ortaokul ve liseyi Adana’da okudu. Başarı Bursu ile kabul edildiği Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de başarı bursu ile kabul edildiği Brüksel Üniversitesi’nde (VUB), Uluslararası ve Avrupa Hukuku alanında Onur Derecesi ile tamamladı.

Şirketler ve uluslararası ticaret hukuku uzmanı olan Ateş,  kariyeri boyunca uluslararası hizmet veren hukuk bürolarında ve çok uluslu şirketlerde görev yaptı. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında, uluslararası Legal500 kurumu tarafından, “Türkiye’deki En Elit 100 Şirket Avukatı” arasında gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Uğur AteşAvukatKuantum MektuplarıKitapNew York BarosuYazar
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