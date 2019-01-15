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Avrupa’daki sevenleri Buray’ı şaşırttı

Buray, yeni albümü “Kehanet” ile Avrupa turnesine çıktı. Ünlü sanatçının Hollanda ve Almanya’da verdiği ilk üç konser büyük ilgi gördü. Konser alanlarını hıncahınç dolduran hayranları, Buray’ın tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Avrupa’daki sevenleri Buray’ı şaşırttı

Buray, yeni albümü “Kehanet” ile Avrupa turnesine çıktı. Ünlü sanatçının Hollanda ve Almanya’da verdiği ilk üç konser büyük ilgi gördü. Konser alanlarını hıncahınç dolduran hayranları, Buray’ın tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

15 Ocak 2019 Salı 13:20
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Avrupa’daki sevenleri Buray’ı şaşırttı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Avrupa ülkelerindeki sevenleri Buray’a kavuştu. Ünlü sanatçının Avrupa turnesi coşkulu başladı. Buray, ilk konserini 11 Ocak’ta Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan ve Avrupa’nın en iyi konser salonlarından biri olan De Doelen’de verdi. İkinci konser 12 Ocak’ta Almanya’nın Köln kentindeki popüler etkinlik salonu Die Kantine’de, üçüncü konser ise 13 Ocak’ta Amsterdam’daki Meervaart Tiyatrosu’nda gerçekleşti. 

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Biletleri günler öncesinden tükenen üç konserde de hayranları Buray’ı çığlık ve alkışlarla karşıladı. Konser alanlarını hıncahınç dolduran kalabalıklar, ünlü sanatçının tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Yeni çıkmış olmasına rağmen son albümü “Kehanet”te yer alan şarkıların da ezbere bilinmesi, Buray’ı hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Genç sanatçı, Avrupa turnesinin ilk ayağını 2 Şubat’ta Brüksel’de ve 3 Şubat’ta Eindhoven’da vereceği konserlerle noktalayacak. Turnenin ikinci ayağı ise nisan ayında başlayacak.

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Son Güncelleme: 15.01.2019 13:28
Anahtar Kelimeler:
Avrupa TurnesiKehanetBurayAziz Karataş
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