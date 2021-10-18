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“AURORA” Sergisi - La Visione Art Gallery

Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 19:20
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“AURORA” Sergisi - La Visione Art Gallery

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


La Visione Art Gallery, 16 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “AURORA” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.


Pandemi dönemi gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler kurallara uygun olarak sergiyi gezdiler.


Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

 
 

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Asena Karaduman, Banu Akkalkan, Banu Başkaya, Betül Aşkar, Burcu Berber Hadim, Defne Hadiş, Elif Ceyda Peltek, Hilal Demirtaş, İhsan Hatiboğlu, İhsan Sarıyer, Kemal Yazıcı, Mihriye Akın, Mine Özgen, Mustafa Enes Yemişli, Mustafa Kaan Yıldırım, Naime Nur Acar, Nezaket Cesur Kırşan, Nurhan Erdoğan, Pelin Kılınç, Polen Partal, Polvo, Rabia Akgül, Salehe Kamalzadeh, Sema Han, Silica Ceramic, Şinda Toprak, Yelim Özdinç, Zuhal Özken Dükkancık


“AURORA” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 21 Ekim 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

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