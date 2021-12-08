Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,996.44
ALTIN
785.42
DOLAR
13.65
STERLİN
18.10
EURO
15.42
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

Atlas 1948 Sineması’nda 1950'ler yaşatıldı

MUHTEŞEM GECE

08 Aralık 2021 Çarşamba 13:19
3 Okunma
Atlas 1948 Sineması’nda 1950'ler yaşatıldı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bütün dünyada merakla beklenen Batı Yakası'nın Hikâyesi (West Side Story) müzikal filminin ön gösteriminin yapıldığı Atlas 1948 Sineması’nda renkli görüntüler yaşandı. 1957’inin New York’unda acımasız rekabetin ve genç âşıkların klasik öyküsünü anlatıldığı Oscar Ödüllü Steven Spielberg tarafından yönetilen filmin Türkiye’de ki bu ilk gösteriminde sanat ve cemiyet hayatının seçkin misafirleri ve basının ilgi odağı oldu. Davetiyede ki notta ‘‘1950 ‘ler New York City modasına uygun kıyafetlerle bekliyoruz’’ notunu okuyan sinama severler geceye 1950 gençlik modasına uygun kıyafetlerle katılarak renkli görüntüler verdiler… Kokteyl salonu baştan aşağı eski New York sokakları konseptinde dekore edilmişti. İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu’nun her detay ile yakından ilgilendiği geceye gelen misafirleri Dj eşliğindeki 1950 lerin gençlik müzikler karşıladı. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran eski zaman kıyafetli gençler filim başlayana kadar doyasıya dans edip eğlendiler.


Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Atlas 1948 Sinemasında 1950ler Yaşatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaim Güvenç: "İyi şarkı insanlara dokunur"
Zaim Güvenç: "İyi şarkı insanlara dokunur"
BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ’NÜN İLK FRAGMANI, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ’NÜN İLK FRAGMANI, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Batı Yakası’nın Hikayesi
Batı Yakası’nın Hikayesi
ZAFER KEREY İMZALI “TOZLU HAYATIM” ŞARKISI MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU
ZAFER KEREY İMZALI “TOZLU HAYATIM” ŞARKISI MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU
“YENİ YILDA YENİ UMUTLARA” KARMA RESİM SERGİSİ
“YENİ YILDA YENİ UMUTLARA” KARMA RESİM SERGİSİ
ERSİN FAİKZADE - BÜYÜK KULÜP KONSERİ
ERSİN FAİKZADE - BÜYÜK KULÜP KONSERİ
Hakan Güneri’nin yeni Kitabı Raflarda Yerini aldı: Turan caddesi no: 25
Hakan Güneri’nin yeni Kitabı Raflarda Yerini aldı: Turan caddesi no: 25
2021 Yılının Onur Ödülleri Sahiplerini Buluyor
2021 Yılının Onur Ödülleri Sahiplerini Buluyor
“FRAGILE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“FRAGILE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma