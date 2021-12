Atlas 1948 Sineması’nda 1950'ler yaşatıldı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bütün dünyada merakla beklenen Batı Yakası'nın Hikâyesi (West Side Story) müzikal filminin ön gösteriminin yapıldığı Atlas 1948 Sineması’nda renkli görüntüler yaşandı. 1957’inin New York’unda acımasız rekabetin ve genç âşıkların klasik öyküsünü anlatıldığı Oscar Ödüllü Steven Spielberg tarafından yönetilen filmin Türkiye’de ki bu ilk gösteriminde sanat ve cemiyet hayatının seçkin misafirleri ve basının ilgi odağı oldu. Davetiyede ki notta ‘‘1950 ‘ler New York City modasına uygun kıyafetlerle bekliyoruz’’ notunu okuyan sinama severler geceye 1950 gençlik modasına uygun kıyafetlerle katılarak renkli görüntüler verdiler… Kokteyl salonu baştan aşağı eski New York sokakları konseptinde dekore edilmişti. İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu’nun her detay ile yakından ilgilendiği geceye gelen misafirleri Dj eşliğindeki 1950 lerin gençlik müzikler karşıladı. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran eski zaman kıyafetli gençler filim başlayana kadar doyasıya dans edip eğlendiler.