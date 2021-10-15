Atilla Yıldırım & Ertuğ Atlı - "Toprağın Rengi" Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



118-E Lions Federasyonu Sponsorluğu'nda; Dünya Lions Hizmet Günü etkinlikleri kapsamında, Perpa Ticaret Merkezi 12 - 22 Ekim 2021 tarihleri arasında "Toprağın Rengi" isimli Resim ve Heykel Sergisi'ne (Ressam Atilla Yıldırım ve Ertuğ Atlı) ev sahipliği yapıyor.



"Toprağın Rengi" adlı sergi Perpa Ticaret Merkezi'nde 22 Ekim 2021 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.





ATİLLA YILDIRIM

1958 Kırşehir Mucur doğumlu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar Kamu Kurumlarında idareci olarak görev yaptım. 2010 yılından beri resim çalışmalarım devam etmektedir.



Resim hayatıma amatör olarak başladığım bu yolda büyük mesafe kat ederek profesyonel olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.

118-E Lions Federasyonu'nun etkinliği ve sanata verdikleri destek çerçevesinde 11-10-2021 tarihinde Şişli Perpa İş Merkezi tören alanında Heykeltıraş Ertuğ Atlı ile birlikte Resim ve Heykel Sergisi açılışımız yapılacaktır.



Bundan önce çeşitli sanatçılarla birlikte katılmış olduğum çeşitli karma sergilerin ardından 3 kişisel sergi açtım. Resimlerimi karakalem, pastel, suluboya ver yağlı boya olarak çalışmaktayım. Atamızın 35*50 portresini silinmez pilot kalem ve noktalama ile çalıştım. 60.001 noktadan oluşan kapaklı Atatürk Portresini aslında 60.000 nokta vuruşuyla tamamladım ama Atatürk'ün gözümüzün nuru olduğuna vurgu çekmek istedim ve eserimi 60.001 nokta vuruşu ile bitirdim. Bu çalışmayı yaparken günlük bir saatten fazla çalışma olanağım olmuyordu. Atamızın portresini bir yıl içerisinde tamamladım bu özel eserimden başka Anadolu insanından esinlenerek yaptığım yağlıboya, karakalem, pastel özgün eserlerim de bulunmaktadır.