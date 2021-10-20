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ATİLLA DORSAY; ‘İZLEDİĞİM TÜM FİLMLERİ DEFTERİME YAZDIM’

Türk sinema eleştirmeni, yazar, gazeteci ve mimar Atilla Dorsay, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye konuk oldu.

20 Ekim 2021 Çarşamba 13:10
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ATİLLA DORSAY; ‘İZLEDİĞİM TÜM FİLMLERİ DEFTERİME YAZDIM’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Dorsay, sinema yazarlığı serüvenini paylaştı. Dorsay, "1966 yılında eleştiri yazılarımın Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmasıyla sinema yazarı oldum. Sonra yazarlık, benim hayatımın ana etkeni oldu" diye konuştu.
Nilüfer Belediyesi, Konak Kültürevi’nde Atilla Dorsay ve eşi Leman Dorsay’ı sanatseverlerle buluşturdu. Leman Dorsay’ın Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli şehirlerinden çektiği fotoğraf karelerinden oluşan Yansımalar adlı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin ardından Atilla Dorsay'ın konuk olduğu bir söyleşi gerçekleştirildi. Doç. Ali Sait ‘ın yönettiği söyleşide Atilla Dorsay, sinema yazarlığı serüvenini anlattı.


“İZLEDİĞİM EN GÜZEL AŞK FİLMİ CASABLANCA’YDI”

Atilla Dorsay, “Savaşın sorumluluk getiren yıllarında aşk teması beni çok etkiledi. Siyah beyaz filmlerin yanı sıra 1940’lı yıllarda yeni başlayan renkli sinema da beni büyüledi. İzlediğim en güzel aşk filmi Casablanca’ydı. Sinema kadar müziği, seyahati, arkeolojiyi de seviyorum” diye konuştu.Yazmanın, kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Dorsay, “Yazma tutkum, okuma tutkumun bir sonucudur. Okumak, yazmayı da teşvik ediyor. 12 yaşımdan itibaren sinema defterleri tutup, o defterlere filmle ilgili her şey ve küçük eleştiriler yazardım. İzlediğim bütün filmleri yazardım. 1966 yılında eleştiri yazılarımın Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmasıyla sinema yazarı oldum. Sonra yazarlık, benim hayatımın ana etkeni oldu. Yabancı filmler üzerine eleştirilerimi ayrıca topluyorum. Hikâye ve şiir kitaplarım oldu. Pandemi gibi zor bir dönemde bile üç kitap yazdım. Toplam 57 kitap yazdım. Bu tutku devam ediyor. Bu tutku, ulaştığım yaşta beni ayakta tutan şeylerin başında geliyor” dedi.
Atilla Dorsay, söyleşinin ardından kitaplarını Nilüferli sanatseverler için imzaladı.

Önce Vatan Gazetesi

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Atilla DorsayNilüfer BelediyesiCumhuriyet GazetesiLeman DorsayNEDRET HOTUNönce Vatan
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