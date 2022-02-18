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Atatürk'ün amcazadesi Selin Söğütlügil Ulu Önderimizi anlatacak

18 Şubat 2022 Cuma 14:05
Atatürk'ün amcazadesi Selin Söğütlügil Ulu Önderimizi anlatacak

Görkem Uludüz’ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Uluduz Medya’dan yeni proje geliyor.

Projenin yapımcılığını Görkem Uludüz üstleniyor ve ‘’Gazi’nin Şarkıları’’ ismiyle Atatürk film belgeseli olarak karşımıza çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Ögden’in oturduğu belgesel filmde, Atatürk’ün baba tarafından yeğeni olan Selin Söğütlügil, birinci ağızdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını anlatacak.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü belgesel filmde Mert Baymak rol alacak. Uludüz Medya’nın gözde isimlerinden Aycan Balkan da Fikriye Hanım’ı oynayacak.

Usta oyuncu kadrosunun yanı sıra, başta Müjdat Gezen, Bedri Baykam, Nefise Karatay, Haluk Özenç ve de Metin Uca gibi popüler isimlerin anlatımları da hiç şüphesiz ki belgesel filme ayrı bir hava ve renk katacak.

Atatürk’ün yeğeni Selin Söğütlügil emsali olmayan ve daha önce duyulmayan anıları, düşünceleri paylaştığı filmde, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar da bu anlatıya destek verecek. Sonuç olarak bizleri duygu yüklü sahneler bekliyor olacaktır.

Belgesel filmin ana konusu Atatürk’ün özel kişiliği olmasının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata olan ilgilisi ve müzik tutkusu da filmde görebileceğimiz detaylar olacak.

‘’Gazi’nin Şarkıları’’ projesinin yapımcısı sayın Görkem Uludüz’ün projeye dair sözleri ise şu şekilde oldu:

‘’Hayatım boyunca hiçbir çalışmamda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Benim için adeta bir rüya gerçekleşiyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte büyük bir emek harcıyoruz. Aynı şekilde başta sayın Selin Söğütlügil Hanımefendi olmak üzere, birbirinden değerli isimlerle böyle anlamlı bir çalışmada bir araya gelebilmenin bana kattığı mutluluk tarif edilemez. Çok yakında izleyicilerimiz ile buluşmaya hazırlanıyoruz ve çok heyecanlıyız.’’

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Atatürkün Amcazadesi Selin Söğütlügil Ulu Önderimizi Anlatacak
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