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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

İstanbul Taksim'de yapımına devam edilen ve Haziran ayında bitirilmesi planlanan yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. İnşaatın son hali havadan da görüntülendi. 

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:28
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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019’da temeli atılan, yeni AKM inşaatının yüzde 80’i tamamlandı. Son durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı.

AKM inşaatında görevli olan işçilerin çalışması aralıksız sürüyor. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.

HAZİRAN AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. 

Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede, Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. AKM inşaatının gelecek Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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