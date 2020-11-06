Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1185
ALTIN
531.990
DOLAR
8.4705
STERLİN
11.1544
EURO
10.0365
ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI
Ayba'dan anlamlı güne anlamlı eser “ATAM” 
Emre Aydın’dan Albüm Öncesi Sürpriz 
“2020’de Güzel Şeyler De Oluyor”
KEREM YEĞİNBOY HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ!
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ!
Deniz Kurbanzade’den büyükannesinin göç öyküsü
“Leanora: Bitmeyen Göç”
İş fırsatları için hemen tıkla!

ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümüne armağan olarak okuyuculara sunulan ansiklopediye www.ataturkansiklopedisi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

06 Kasım 2020 Cuma 12:22
3 Okunma
ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı'nca Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte yaşadığı mekânlar, olaylar, gerçekleştirdiği inkılaplar ve dönemin tarihî şahsiyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan Atatürk Ansiklopedisi dijital ortamda erişime açıldı. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı'nca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte yaşadığı mekânlar, başlattığı, yönettiği ya da yönlendirdiği, Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde, toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular, gerçekleştirdiği inkılaplar ve dönemin tarihî şahsiyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla Atatürk Ansiklopedisi hazırlanarak, dijital ortamda erişime açıldı.

Atatürk Ansiklopedisi’nde 600’e yakın konu başlığı yer alıyor. Bu konuların büyük bir kısmı erişime açılmış olup, kalan maddelerin yayımlanması kısa süre içerisinde tamamlanacak. Atatürk Ansiklopedisi’nin dijital ortamda yayımlanmış olması, geniş kitlelere erişiminin yanı sıra onun sürekli güncellenmesini, yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda ortaya çıkan istek, öneri ve eleştirilerin dikkate alınmasını da sağlayacak. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümüne armağan olarak okuyuculara sunulan ansiklopediye www.ataturkansiklopedisi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİDijitalErişimönce VatanNEDRET HOTUN97. Yıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Kurbanzade’den büyükannesinin göç öyküsü
Deniz Kurbanzade’den büyükannesinin göç öyküsü
MİCHAEL HALPHİE’ NİN İSTANBUL’ U ANLATAN VİDEOSU İBB’ DE YAYINDA
MİCHAEL HALPHİE’ NİN İSTANBUL’ U ANLATAN VİDEOSU İBB’ DE YAYINDA
DİPNOT’TAN YENİ Polisiye
DİPNOT’TAN YENİ Polisiye
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE & FERHAT GÖÇER KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA İHRAÇ ETMELİYİZ
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE & FERHAT GÖÇER KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA İHRAÇ ETMELİYİZ
GALLERY NEXT AÇILIŞI & “SPLENDID II” SERGİSİ
GALLERY NEXT AÇILIŞI & “SPLENDID II” SERGİSİ
Babalık üzerine sıradışı bir kitap: Bana Hazır Mısın Baba?
Babalık üzerine sıradışı bir kitap: Bana Hazır Mısın Baba?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma