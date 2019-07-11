Aşkın İzinde: Birol İnan’dan Kalbim Pera

Başrolünde bir kez daha aşkın olduğu Kalbim Pera, yüksek temposu, aşkın yıkıcı ve dönüştürücü halini konu eden öyküsüyle, tam da bu yazın kitabı!

Murat, Sinan, Utku, Pınar, Alya… Şehrin hızından, kariyer planlarından, gündelik zaferlerden asıl duyguları ıskalayan insanlar. Dönüşen hayatlar, şehirler, mekanlar ve aşklar. İçinden müzik ve sanat geçen bir roman: Kalbim Pera.

Birol İnan şehirli bir öykü kaleme alıyor. Yazarın duygulara, en çok da aşka dair söyleyecek çok şeyi var!

Bu yaz bu aşklar unutulmayacak!

Yazar Hakkında:

27 Nisan 1960 Konya doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Başarılı bir işadamı olan yazarın, yayımlanmamış çok sayıda deneme ve şiirleri bulunmaktadır. Biri kız, diğeri erkek iki çocuk babasıdır.

Kalbim Pera // Birol İnan // Mona Kitap // 257 sayfa



