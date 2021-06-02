AŞI OLANLARA UCUZ KONSER BİLETİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Konser organizatörleri, aşı vurulmuş kişilerin 18 dolara, aşı vurulmamış kişilerin ise 1.000 dolara bilet satın alacağını açıkladı. Karar, aşı karşıtlarının tepkisine yol açtı.

Amerika’da corona virüs ile mücadele kapsamında insanların aşı olmalarını teşvik eden kampanyalar devam ediyor. Son olarak bir kampanya da Florida’dan geldi. Florida’da gerçekleşecek ve üç punk rock grubunun sahne alacağı konsere katılım için iki farklı bilet fiyatı sunuldu.

ABD’DE AŞI TEŞVİĞİ ‘Konser biletleri aşı olana 18 olmayana bin dolar’

Biletler aşılı olanlar için sadece 18 dolarken, aşı olmayanlar için 1000 dolardan satışa sunuldu. Konser organizatörlerinden Paul Williams, ABC News’e; bir yıldan fazla süren kapanmaların ardından, aşı randevuları herkese açılmışken insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir konser planlamak istediğini anlattı.

AŞI KARŞITLARINDAN ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

Aşılanmış izleyiciler için yaklaşık 250 tane indirimli bilet satışı yapılacağını belirten Williams, şimdiye kadar kimsenin 1000 dolarlık biletlerden almadığını söyledi.

Williams, bu girişimiyle aşı karşıtı kişilerden zaman zaman olumsuz yorumlar da aldığını söyledi. Organizatör, aşılanmamış kişilerin konsere girebileceğini ancak bunun için normal 1000 dolarlık bilet almaları gerektiğini belirtti.

Konser, 26 Haziran’da gerçekleşecek. Teenage Bottlerocket, MakeWar ve Rutterkin isimli üç punk rock grubu sahne alacak.

Teenage Bottlerocket grubunun solisti ve gitaristi Ray Carlisle, “Hepimiz aşılıyız. Sizi orada görebilmemiz için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.