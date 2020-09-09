ArtistA Orkestra’dan Ölümsüz aşklara adanmış bir şarkı : ‘Bu Kalp İkimizin’

HABER: NEDRET HOTUN

Sözü ve müziği Deniz Vardaryıldızı’na ait olan şarkıyı Özlem ve Deniz Vardaryıldızı birlikte düet olarak seslendiriyor.

Şarkının Aranjörü Yusuf Sağlamlar , Klip Yönetmeni ise Emre Berkün.

Aşk Müzik Yapım etiketiyle yayımlanan single, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Özlem ve Deniz Vardaryıldızı çifti ‘Dünya çapındaki pandemi dolayısıyla herkesin sevdiklerine daha sıkı sarıldığı ve bir ömrü paylaşmanın değerinin daha iyi anlaşıldığı bu günlerde, sevgiyi ve aşkı hak ettiği şekilde anlatan bu güzel şarkı elleri ve gönülleri sevgiyle birleşen herkesin kalbine kesinlikle taht kuracaktır. Mutluluğunuz hiç bitmesin’ diyerek sevenleriyle ‘Bu Kalp İkimizin’ şarkısını buluşturdu.