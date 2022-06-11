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“ARTEMIS” Sergisi Galerıe D’Art La Vısıone

Galerıe D’Art La Vısıone, 09 - 16 Haziran 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Artemis” adlı karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 19:29
“ARTEMIS” Sergisi Galerıe D’Art La Vısıone

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı eserleri kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar, Aylin Tozkoparan, Ayşe Usman, Başak Arpacı, Betül Yasemin, Canan Harmancı Demirel, Doğa Dağıdır, Ebru Asımoğlu, Esra Atmaca, Gülşah Tunç, Havvana Merve Akkartal, İnci Bayraktar, Melike Diniz, Melisa Salih, Meryem Doğan, Pervin Bakışkan, Selman Temiz, Vildan Hançer, Yalı Hajhassan, Zeynep Önay...

Artemis” adlı sergi, Galerıe D’Art La Vısıone’de 16 Haziran 2022 tarihine kadar Süleyman Seba Cad. No.58/1 Akaretler/Beşiktaş-İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Küratör Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Galerıe DArt La VisioneArtemisArtemis Sergi
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