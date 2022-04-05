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'Artemis' heykeli, bulunduktan yarım asır sonra sergilendi

05 Nisan 2022 Salı 11:53
'Artemis' heykeli, bulunduktan yarım asır sonra sergilendi

İZMİR - Manisa'nın Kula ilçesindeki Thermai Thesos Antik Kenti'nde 1963 yılında bulunan ve depoda tutulan Yunan mitolojisi tanrıçalarından 'Artemis'in heykeli, yarım asır sonra ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. 

İzmir Arkeoloji Müzesi yetkililerinin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserlerden her ay birkaçı, depolardan çıkarılarak sergileniyor. Sergilenen eserler arasında bu ay Yunan mitolojisi tanrıçası 'Artemis'in, Manisa'nın Kula ilçesindeki Thermai Thesos Antik Kenti'nde 1963'te bulunan ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde 1956'da bulunan heykellerine yer verildi. Roma dönemine ait olan, doğayı ve kadını koruması ayrıca bereket getirmesi için yapıldığı belirtilen 2 heykelden; Thermai Thesos Antik Kenti'nde bulunup, tutulduğu depodan yarım asır sonra çıkarılarak ilk kez sergilenen 'Artemis' heykeli büyük ilgi gördü.

Heykelle ilgili bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Mermerden yapılmış, baş ve elleri olmayan bir heykel. Kabartmalarında göğüs bölgesinde yumrular mevcut. Eteğinde boğa, arı ve bitkisel motifler var. 65 santimetre boyunda bir heykel. Kaidesindeki kalıntılardan muhtemelen yanında geyikler olduğunu anlıyoruz. Bunlar tipik 'Artemis' heykellerinde bulunan detaylardır" dedi.

'Artemis'in ay ve doğa tanrıçası olarak bilindiğini belirten Topal, "'Artemis' heykelleri, bu coğrafyada oldukça yaygındır. Adına yapılmış tapınaklar, kendisine ait heykeller ve figürlere rastlanır. Efes'te dünyanın 7 harikasından biri olan adına yapılmış tamamı mermerden tapınak da söz konusu. Bugün çok az kalıntısı vardır. Bereket tanrıçası olarak kabul edilir. Bölgede sıklıkla karşılaşılır" diye konuştu.

Sergilenen 'Artemis' heykellerinden birinin, Efes Antik Kenti'nde 1956 yılında bulunduğuna dikkat çeken Müze Müdürü Topal, "Bu heykelin baş ve kol kısımları eksiktir. 1 metre 10 santimetre boyunda mermer malzemedendir. Elbisesinde arı gibi bereketi temsil eden hayvanlar bulunuyor. Omzunda ise aslan figürleri mevcut" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Artemis HeykeliYarım AsırSergi
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