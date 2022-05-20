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Armoni Sahne’den ‘Bir Evlenme Teklifi’ Ayı’

Sevinç Aktansel anısına!

20 Mayıs 2022 Cuma 12:29
Armoni Sahne’den ‘Bir Evlenme Teklifi’ Ayı’

Haber: Aslan Sayım

2000 yılında TOBAV bünyesinde Genç Sahne olarak kurulan, 2020’den beri ise Armoni Müzik/Armoni Yapım a bağlı ünvan değiştiren Armoni Sahne, hazırlıkları iki sezon süren, gösterimleri pandemi nedeni ile ertelenen Anton Çehov’un ‘Ayı’ ve ‘Bir Evlenme Teklifi’ adlı birer perdelik iki kısa oyununu, kurucularından  değerli sanatçı Sevinç Aktansel anısına, Koza Sahne-Kancal AVM’de 16.5.2022ve 20.5.2022 tarihlerinde sergiliyor. Yönetmen Kerem Gökçer, oyuncular Kaan Erten, Aysegül Kaygusuz,Seza Yeğin,Ercan Yenigün,,

Son Güncelleme: 20.05.2022 12:33
Anahtar Kelimeler:
Armoni Sahneden Bir Evlenme Teklifi AyıSevinç Aktansel Anısına
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