ARİ BAROKAS İLK SOLO ALBÜMÜ ‘LAFIMA GÜCENME’ İLE YAYINDA

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Duman grubunun bas gitaristi olarak tanıdığımız, ‘Aman Aman', ‘Sor Bana Pişman Mıyım’, ’Yürek’, ‘Senin Marşın', ‘Gözleri Kanlı' gibi sevilen Duman şarkılarının da sahibi Ari Barokas, 2018 yılında yayımlanan Garaj Müzik etiketli ilk solo albümü, ‘Lafıma Gücenme’nin ‘Stüdyodan Konser’ kayıtlarını tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.



2018’de çıkardığı, söz ve besteleri kendisine ait 10 şarkılık albümünden ’Nafile’ isimli şarkının farklı bir versiyonunu da dinleme fırsatı bulacağımız ‘Stüdyodan Konser’dijital platformlarda yerini aldı.

Yönetmenliğini Muhtar Pattabanoğlu'nun yaptığı stüdyodan konser konseptinin, ses kayıt ve miksini Berk Kula, mastering'ini Ahmet Kalabay yaptı.